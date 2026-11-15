நுாலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் முறைகேடு விவகாரம்; எழுத்தாளர் நாஞ்சில் நாடன் சிறுகதையை சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதி!
நுாலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் முறைகேடு விவகாரம்; எழுத்தாளர் நாஞ்சில் நாடன் சிறுகதையை சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதி!
ADDED : நவ 15, 2026 08:26 AM
ADDED : நவ 15, 2026 08:26 AM
- நமது நிருபர் -
தமிழகத்தில் அரசு நுாலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்வதில் முறைகேடு செய்வது தொடர்பான வழக்கில், சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் நாஞ்சில் நாடன், 1985ல் எழுதிய சிறுகதையை, மதுரை ஐகோர்ட் கிளை நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், மேற்கோள் காட்டி, மன வேதனையை பதிவு செய்திருக்கிறார்.
கோவையில் ஈ.வெ.ரா., பெயரிலான நுாலகத்தில், 'அகல் விளக்கு, பீனிக்ஸ், வின்டேஜ்' போன்ற பதிப்பகங்கள், போலி எழுத்தாளர்கள் பெயரில், ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பத்தில் தவறான தகவல்களுடன் தயாரித்த புத்தகங்கள் வழங்கி இருப்பது சமீபத்தில் தெரியவந்தது.
நுாலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்வதில் முறைகேடு நடப்பதாக, 2019ல் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இனி, புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ய எத்தகைய நடைமுறையை பின்பற்ற வேண்டுமென, 2024ல் ஐகோர்ட் அறிவுறுத்தல் வழங்கியிருந்தது. அதைமீறி, போலியான புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்திருப்பது, நீதிபதிகளை வேதனை அடைய செய்துள்ளது.
இதுகுறித்து ஐகோர்ட் மதுரை கிளையில், சமீபத்தில், திருநெல்வேலியை சேர்ந்த ராமசுப்பு, நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்தார். நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், எம்.டி.சுமதி அடங்கிய அமர்வு இந்த வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்தது.
நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் பிறப்பித்த உத்தரவில், 'விஜயா பதிப்பகம் வெளியிட்ட, சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் நாஞ்சில் நாடன், 1985ல் எழுதிய 'பேய்க்கொட்டு' என்கிற புத்தகத்தில், 'உழவாரப் படையாளி' என்கிற சிறுகதையை சுட்டிக் காட்டினார்.
அதில், பதிப்பக உரிமையாளரிடம், எழுத்தாளர் ஒருவர் பேட்டி எடுப்பது போல், கேள்வி - பதில் வடிவில் கற்பனையாக எழுதியிருக்கிறார். இச்சிறுகதையில் உள்ள கேள்வி - பதில்களில் ஒன்றை மட்டும் மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார்.
அது, இது தான்:
கேள்வி: நீங்கள் போடும் புத்தகங்களில் விற்காமல் தங்கிப் போவதுண்டா?
பதில்: சிலது அப்படியும் ஆகும். ஆனால் ஒரு வசதி. லைப்ரரிக்கு கவர்மென்ட் ஆர்டர் மொத்தமா அறுநுாறு காப்பி போயிரும். அதிலேயே முதலும் லாபமும் மொத்தமாய் வந்துவிடும். சில சமயம் தெரியாமல் ரெண்டாயிரம் போட்டு, அறுநுாறு காப்பிதான் போச்சுன்னு வைங்க, நாலஞ்சு வருஷம் கழிச்சு, அட்டையை பிரிச்சு வேற தலைப்பு பிரிண்ட் போட்டு ஒட்டி, புதுசா இன்னும் ஒரு அறுநுாறு காப்பி போயிரும்... இதையெல்லாம் தயவு செய்து போட்ராதீங்க... நாம்பாட்டுக்கு உளறிக் கிட்டிருக்கேன். பொறவு பொல்லாப்பு...
இவ்வாறு அந்த சிறுகதையில் நாஞ்சில் நாடன் எழுதியிருக்கிறார். இப்பகுதியை நீதிபதி, தன் உத்தரவில் குறிப்பிட்டதோடு, 'நாஞ்சில் நாடனின் சிறுகதை கற்பனையல்ல. அது, அமைப்பில் புரையோடியுள்ள சீர்கேட்டை அப்படியே சித்தரிக்கிறது' என்றும் கூறியிருக்கிறார். மேலும், பொது நிதியில் பராமரிக்கப்படும் நுாலக நிர்வாகத்தை சீரமைக்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
கோவையில் உள்ள ஈ.வெ.ரா., பெயரிலான நுாலகத்துக்கு மட்டுமின்றி, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள பொது நுாலகங்களுக்கு, போலி புத்தகங்கள் கொள் முதல் செய்யப்பட்டிருக் கின்றன. வழக்குப்பதிவு செய்ய ஐகோர்ட் அறிவுறுத்திய பின், லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
நுாலகங்களில் இருந்து அப்புத்தகங்களை அகற்ற பொது நூலகத் துறை உத்தரவிட்டது. 70,674 புத்தகங்கள் அகற்றப்பட்டு, தனியாக பெட்டியில் வைத்து சீலிடப்பட்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு புத்தகமும் 1,000 ரூபாய்க்கு மேல் விலை குறிப்பிட்டு இருப்பதால், பல கோடி ரூபாய் முறைகேடு செய்திருப்பது தெரிகிறது. நாளை லஞ்ச இவ்வழக்கு (16ம் தேதி) மதியம் 2:15 மணிக்கு மீண்டும் விசார ணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.
லஞ்ச ஒழிப்பு துறை வழக்கு பதிந்து, அதன் பிரதியை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். கோர்ட் கேட்ட கேள்விகளுக்கு அரசு தரப்பில் பதில் தாக்கல் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. இந்த புத்தக ஊழலுக்கு காரணமானவர்கள் யார் என்பதற்கான பதில் நாளைய தினம் கிடைக்குமா என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுத்துலக வட்டாரத்தில் எழுந்துள்ளது.