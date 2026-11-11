பிரதமரின் ‛மனதின் குரல்' நூல் வாங்காமல் அகல் விளக்கு பதிப்பக போலி நுால்கள் கொள்முதல்: உயர் நீதிமன்றம் அதிருப்தி

பிரதமரின் ‛மனதின் குரல்' நூல் வாங்காமல் அகல் விளக்கு பதிப்பக போலி நுால்கள் கொள்முதல்: உயர் நீதிமன்றம் அதிருப்தி
பிரதமரின் ‛மனதின் குரல்' நூல் வாங்காமல் அகல் விளக்கு பதிப்பக போலி நுால்கள் கொள்முதல்: உயர் நீதிமன்றம் அதிருப்தி
UPDATED : நவ 11, 2026 09:40 PM
ADDED : நவ 11, 2026 03:58 PM
UPDATED : நவ 11, 2026 09:40 PM ADDED : நவ 11, 2026 03:58 PM
மதுரை: 'பிரதமரின் ‛மனதின் குரல்' புத்தகத்தை குழு பரிந்துரைத்தும் கொள்முதல் செய்யாமல், அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தின் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன' என, நுாலக புத்தகங்கள் கொள்முதல் முறைகேடு வழக்கில், ஐகோர்ட் மதுரை கிளை நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்தனர்.
இந்த வழக்கில் ஆஜரான பொதுநுாலக இயக்குனர் சஜீவனா, 'அகல் விளக்கு பதிப்பகத்திடமிருந்து 1,700 தலைப்புகளில், 2,335 புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன. இதற்கு, அரசு சார்பில், 17 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது' என, தெரிவித்தார்.
கோவை, ஈ.வெ.ரா., அறிவுலகம் நுாலகத்தில் புத்தக கொள்முதல் முறைகேடு தொடர்பாகவும், நுால் கொள்முதல் தொடர்பாக, உயர் நீதிமன்றத்தின் முந்தைய உத்தரவுகளை செயல்படுத்தாத அதிகாரிகள் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கவும், திருநெல்வேலி மாவட்டம், கிருஷ்ணாபுரம் ராமசுப்பு, உயர் நீதிமன்ற கிளையில் மனு செய்தார்.
நேற்று விசாரித்த நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், எம்.டி.சுமதி அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு:
கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் புத்தகங்கள் வாங்குவது என்ற பெயரில் மோசடியான கொள்முதல்களை செய்வதில் ஈடுபட்ட பொறுப்பான அதிகாரிகளின் பெயர்களை, பொது நுாலக இயக்குனர் சஜீவனா சமர்ப்பிக்க வேண்டும். தொடர்புடைய உயர்மட்ட அதிகாரிகள் முதல் கீழ்நிலை ஊழியர்கள் வரை கண்டறிந்து அவர்களின் பெயர்களை குறிப்பிட வேண்டும்.உடனடியாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் வழக்கு பதிய வேண்டும். அகல் விளக்கு பதிப்பக வங்கி கணக்கு, அதன் உரிமையாளர் மோகன் மற்றும் இதில் தொடர்புடைய பிற நபர்களின் வங்கி கணக்குகளை முடக்க வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட அரசு ஊழியர்களை சஸ்பெண்ட் செய்வது உள்ளிட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும்.இவ்வாறு உத்தரவிட்டனர்.
இன்று, நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், எம்.டி.சுமதி அமர்வு இந்த வழக்கை மீண்டும் விசாரித்தது.
அரசு குற்றவியல் தலைமை வழக்கறிஞர் ஜான்சத்யன் அளித்த விளக்கம்:
ஈ.வெ.ரா., அறிவுலகம் நுாலகம் மட்டுமன்றி, அனைத்து நுாலகங்களுக்கும் புத்தக கொள்முதலுக்கு பரிந்துரைத்த அடையாளம் தெரியாத சம்பந்தப்பட்ட அரசு ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி, நவ., 6ல் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை கடிதம் அனுப்பியது.நவ., 9ல் அகல் விளக்கு பதிப்பக உரிமையாளர் மோகனிடம் விசாரணை நடந்தது. சில ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. நவ., 10ல் பெருமாள் முருகன், ஆய்வாளர்கள் சதீஷ்குமார், பிரேம்குமார் உள்ளிட்ட 4 பேரிடம் விசாரணை நடந்தது. அகல்விளக்கு பதிப்பகம் உள்ளிட்ட 3 வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. அதில், 22 லட்சத்து 20 ஆயிரம் ரூபாய் இருந்தது. வழக்கு பதிவு செய்ய 4 நாட்கள் கால அவகாசம் தேவை.இவ்வாறு விளக்கம் அளித்தார்.
பொது நுாலக இயக்குனர் சஜீவனா காணொலி வாயிலாக ஆஜரானார்.
நீதிபதிகள், 'அகல் விளக்கு பதிப்பகத்திடம் புத்தகம் கொள்முதல் செய்ய பரிந்துரைத்தது யார்?' என, அவரிடம் கேள்வி எழுப்பினர். சஜீவனா, 'பரிந்துரைக்குழு தான் பரிந்துரைத்தது. அதன் அடிப்படையில் கொள்முதல் குழு நடவடிக்கை எடுத்தது' என, தெரிவித்தார்.
அரசு கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் சரவணன், 'பரிந்துரைக்குழு, தேர்வுக்குழு, ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தைக்குழு, உயர்நிலைக்குழு உள்ளன. இக்குழுக்களின் பரிந்துரையில் கொள்முதல் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. விபரங்கள் தாக்கல் செய்ய அவகாசம் தேவை' என்றார்.
சஜீவனா, 'ஈ.வெ.ரா., அறிவுலக நுாலகத்திற்கு அகல் விளக்கு பதிப்பகத்திடமிருந்து, 1,700 தலைப்புகளில், 2,335 புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன. இதற்கு, 17 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டது' என, தெரிவித்தார்.
காணொலியில் ஆஜரான கிழக்கு பதிப்பகத்தின் பத்ரி சேஷாத்ரி, 'ஈ.வெ.ரா., அறிவுலகத்திற்கு எங்கள் பதிப்பகம் சார்பில் 162 தலைப்புகளில் புத்தகங்கள் வழங்கினோம். அதற்கு, 23 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டது. அகல்விளக்கு பதிப்பக புத்தக கொள்முதலுக்கு, 17 லட்சம் ரூபாய் வழங்கியது அதிகம். அப்பதிப்பகத்திடமிருந்து தென்காசி மாவட்ட நுாலகத்திற்கு, 27 லட்சம் ரூபாய்க்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. 'குழுவை மட்டும் குறைகூறுவது ஏற்புடையதல்ல. இதில் ஏதோ தவறு நடந்திருப்பதாக தெரிகிறது. இது துரதிர்ஷ்டவசமானது. முதன்முறையாக ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பம் மூலம் மோசடி நடந்துள்ளது. இவ்விவகாரத்தில் தேவையெனில் எங்கள் தரப்பில் உதவி செய்யத்தயார்' என்றார்.
நீதிபதிகள், 'தவறு செய்த நபர்களை அரசால் 24 மணி நேரத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்பதை ஒப்புக் கொள்கிறீர்களா?' என, கேள்வி எழுப்பினர்.
அரசு கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் சரவணன், 'அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவின்படி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய அவகாசம் தேவை' என்றார்.
நீதிபதிகள், 'பிரதமரின் ‛மனதின் குரல்' புத்தகத்தை குழு பரிந்துரைத்தும், கொள்முதல் செய்யவில்லை. ஆனால், அகல் விளக்கு பதிப்பக புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது' என்றனர்.
தொடர்ந்து, 'வழக்கு பதிய, அரசு தரப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மேல் நடவடிக்கை குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய அவகாசம் அளித்து, விசாரணை நவ., 16க்கு ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது' என, நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.