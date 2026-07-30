ஜெயலலிதா ஆட்சியில் மட்டுமல்ல... கருணாநிதி ஆட்சியிலும் நிறுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும்; அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
ஜெயலலிதா ஆட்சியில் மட்டுமல்ல... கருணாநிதி ஆட்சியிலும் நிறுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும்; அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:56 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:27 PM
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:56 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:27 PM
சென்னை: ஜெயலலிதா ஆட்சியில் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் மட்டுமல்ல, கருணாநிதி ஆட்சியிலும் செயல்படுத்தி நிறுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் நல்ல திட்டங்களாக இருந்தால் அதை சீராய்வு செய்து செயல்படுத்தப்படும் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.
இது குறித்து நிருபர்களுக்கு ராஜ்மோகன் அளித்த பேட்டி: ஜெயலலிதா ஆட்சியில் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் மட்டுமல்ல, கருணாநிதி ஆட்சியிலும் செயல்படுத்தி நிறுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் நல்ல திட்டங்களாக இருந்தால் அதை சீராய்வு செய்து, தாக்கங்களை அளவீடு செய்து மீண்டும் செயல்படுத்தப்படும். இன்னொரு மகிழ்ச்சியான செய்தி. உங்களைப் பார்க்க வரும் இந்த நேரத்தில் தான் அந்த நல்ல செய்தி வந்தது.
தமிழக அரசு பள்ளியில் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து இருக்கிறது. அரசு பள்ளியை நோக்கி மாணவர்கள் வருவது அதிகரித்திருக்கும் மகிழ்ச்சியான செய்தியை உங்கள் மூலமாக சொல்லிக் கொள்கிறேன். நான் பெரிதும் எதிர்பார்த்தது தொடக்க கல்வி. அந்த தொடக்க கல்வியில் தங்களது குழந்தைகளை வாஞ்சையோடு கொண்டு வந்து பெற்றோர்கள் சேர்த்து இருக்கிறார்கள்.
தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை அரசு பள்ளிகள் எங்களது கண்கள் என்று நான் பலமுறை சொல்லி இருக்கிறேன். இந்த கண்களுக்கு இப்பொழுது புதிய வெளிச்சம் கிடைத்திருக்கிறது. பல்லாயிர கணக்கில் பெருகி இருக்கக்கூடிய இந்த புதிய மாணவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். அவர்களது வரவு நல்வரவாகட்டும். அடுத்தடுத்து சட்டசபை கூட்டத் தொடர், பட்ஜெட் எல்லாம் இருக்கிறது. அவர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்க்கக் கூடிய மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய அறிவிப்புக்களுக்கான ஆய்வு பணிகள் போய் கொண்டு இருக்கிறது. இவ்வாறு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறினார்.
தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்!
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் செய்தியாளர் சந்திப்பு; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு
முழு பேட்டியை பார்க்க இங்கே கிளிக் செய்யவும் https://www.youtube.com/live/APsa8nVbS6c?si=HKs3-U0fZrWaRT1o