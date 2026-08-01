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துப்பாக்கி சூட்டுக்கு எதிர்ப்பு; பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் குதித்த மக்கள்

துப்பாக்கி சூட்டுக்கு எதிர்ப்பு; பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் குதித்த மக்கள்

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UPDATED : ஆக 01, 2026 07:56 PM

ADDED : ஆக 01, 2026 07:44 PM

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UPDATED : ஆக 01, 2026 07:56 PM ADDED : ஆக 01, 2026 07:44 PM

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நமது நிருபர்

பாக்., ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரின் ராவல்கோட் பகுதியில், அரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பல இடங்களில் போராட்டங்கள் வெடித்துள்ளன.

பாக்., ஆக்கிரமித்துள்ள காஷ்மீர் பகுதியில், அடிப்படை உரிமைகள், மானியம் உள்ளிட்ட வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றக் கோரி, இரு மாதங்களாக போராட்டங்கள் நடக்கின்றன. இதற்கு ஜே.ஏ.ஏ.சி., எனப்படும், ஜம்மு - காஷ்மீர் கூட்டு அவாமி கமிட்டி தலைமை தாங்கி வருகிறது.

அரசுக்கு எதிராக கடந்த 27ல், ராவல்கோட்டில் நடந்த போராட்டத்தில், போராட்டக்காரர்கள் மீது பாக்., பாதுகாப்பு படையினரும், போலீசாரும் தாக்குதல் நடத்தினர். பதிலுக்கு போராட்டக்காரர்களும் தாக்குதல் நடத்தினர். மோதலை கட்டுப்படுத்த பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய துப்பாக்கிக்சூட்டில், 20க்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகினர்.

இதை கண்டித்து, பாகிஸ்தானின் இஸ்லாமாபாத், ராவல்பிண்டி, லாகூர், கராச்சி உட்பட முக்கிய நகரங்களில் அரசுக்கு எதிராக மக்கள் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர். மேலும், ஜே.ஏ.ஏ.சி., அமைப்புக்கு ஆதரவாகவும், அரசுக்கு எதிராகவும் முழக்கமிட்டனர். பாக்., ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் நடக்கும் மனித உரிமை மீறல்கள் மற்றும் மக்கள் மீதான தாக்குதல்களுக்கு சர்வதேச அளவில் கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளன.

சர்வதேச சமூகமும், ஐ.நா.,வும் இதில் தலையிட வேண்டும் என, பல்வேறு மனித உரிமை அமைப்புகள் வலியுறுத்தியுள்ளன.

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