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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/﻿ பள்ளியில் ஜெபக்கூட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு; ஹிந்து முன்னணியினர் 78 பேர் கைது

﻿ பள்ளியில் ஜெபக்கூட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு; ஹிந்து முன்னணியினர் 78 பேர் கைது

﻿ பள்ளியில் ஜெபக்கூட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு; ஹிந்து முன்னணியினர் 78 பேர் கைது

ADDED : ஆக 03, 2026 05:06 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 05:06 AM

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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம், திசையன்விளையில் அரசு உதவி பெறும் கிறிஸ்தவ பள்ளி வளாகத்தில், நேற்று மூன்றாவது நாளாக ஜெபக்கூட்டம் நடந்ததை கண்டித்து, ஹிந்து முன்னணி சார்பில், 2-வது நாளாக முற்றுகை போராட்டம் நடந்தது. 78 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

திசையன்விளை சமாரியா துாய யோவான் மேல்நிலைப் பள்ளியில், வெள்ளிக்கிழமை துவங்கி நேற்று வரை மூன்று நாட்கள் ஜெபக்கூட்டம் நடந்தது.

அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி வளாகங்களில் மத வழிபாட்டு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தக் கூடாது என்ற அரசு உத்தரவு இருப்பதாகக் கூறி, இதற்கு ஹிந்து முன்னணி எதிர்ப்பு தெரிவித்தது.

எனினும் ஜெபக்கூட்டம் தொடர்ந்து நடந்ததால் அதை கண்டித்து, ஹிந்து முன்னணியினர் திசையன்விளை சுடலை ஆண்டவர் கோவில் முன்பிருந்து ஊர்வலமாக புறப்பட்டு, பள்ளி வளாகத்தை நோக்கி செல்ல முயன்றனர்.

மாநில துணைத்தலைவர் டாக்டர் அரசுராஜா தலைமையில் நடந்த போராட்டத்தில், மாநில இணை அமைப்பாளர் பொன்னையா, மாநில செயலர் குற்றாலநாதன், திருநெல்வேலி கோட்டத் தலைவர் தங்க மனோகர், கோட்டச் செயலர்கள் கண்ணன், பிரம்மநாயகம், பா.ஜ., திருநெல்வேலி தெற்கு மாவட்டத் தலைவர் தமிழ்ச்செல்வன், ஹிந்து முன்னணி திருநெல்வேலி புறநகர் மாவட்ட தலைவர் விக்னேஷ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 78 பேரை, போலீசார் வழிமறித்து, கைது செய்தனர்.

''தமிழக அரசின் உத்தரவை மீறி, அரசு உதவி பெறும் கிறிஸ்தவப் பள்ளி வளாகத்தில் ஜெபக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டதை எதிர்த்து போராடிய ஹிந்து முன்னணியினரை கைது செய்தது கண்டனத்துக்குரியது,'' என, ஹிந்து முன்னணி மாநிலத் தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

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