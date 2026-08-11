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தமிழக எல்லையில் ஆர்ப்பாட்டம்; வாட்டாள் நாகராஜ் உள்ளிட்டோர் கைது

தமிழக எல்லையில் ஆர்ப்பாட்டம்; வாட்டாள் நாகராஜ் உள்ளிட்டோர் கைது

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ADDED : ஆக 11, 2026 01:56 AM

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ADDED : ஆக 11, 2026 01:56 AM

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பெங்களூரு: மேகதாது அணை திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் தமிழக அரசை கண்டித்து, நேற்று தமிழக எல்லையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வாட்டாள் நாகராஜ் உள்ளிட்ட 65 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

கர்நாடகாவில், முதல்வர் சிவகுமார் தலைமையில் காங்., அரசு நடக் கிறது. மேகதாதுவில் அணை கட்ட எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் தமிழக அரசை கண்டித்து, கர்நாடக - தமிழக எல்லையில் உள்ள அத்திப்பள்ளியில், கன்னட சலுவளி வாட்டாள் கட்சி சார்பில், நேற்று மதியம் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.

வாட்டாள் நாகராஜ் உள்ளிட்ட 65 பேர் பங்கேற்று, தமிழக அரசுக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பினர். பின், தமிழகத்தை நோக்கி பேரணியாக செல்ல முயன்றனர். பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட போலீசார், அவர்களை தடுத்து, கைது செய்தனர். பின், அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டனர்.

ஓசூர் - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டதால், வாகன போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. போராட்டம் காரணமாக காலை, 10:00 மணி முதல் பெங்களூரு சென்ற தமிழக அரசு பஸ் கள், ஓசூர் பஸ் ஸ்டாண்டு டன் நிறுத்தப்பட்டன. போராட்டம் முடிந்த பின் போக்குவரத்து சீரானது.

போராட்டத்தில் வாட்டாள் நாகராஜ் பேசியதாவது: மேகதாதுவில் அணை கட்ட வலியுறுத்தி, கர்நாட காவில் வரும், 13ல் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடத்தப்படவுள்ளது. மேகதாது திட்டத்திற்கு எதிராக தமிழகத்தில் போராட்டங்கள் தொடர்ந்தால், கர்நாடக - -தமிழக எல்லையை நிரந்தரமாக மூடும் போராட்டத்தை முன்னெடுப்போம்.

கர்நாடகாவில், தமிழ் படங்களை திரையிட விடாமல் முமுமையாக தடை விதிக்க நேரிடும். கர்நாடகாவில் வாழும் தமிழர்கள், 'மேகதாது திட்டத்தை எதிர்க்க கூடாது' என, தமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு கடிதம் எழுதி வலியுறுத்த வேண்டும்.

இல்லாவிட்டால், நாங்கள் சென்னை தலைமை செயலகம் முன், மேகதாது திட்டத்தின் அவசியத்தை வலியுறுத்தி சத்தியாகிரக போராட்டம் நடத்துவோம். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

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