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போராட்டக்குழு தலைவர் கைது; பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் கொந்தளிப்பு

போராட்டக்குழு தலைவர் கைது; பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் கொந்தளிப்பு

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ADDED : ஜூலை 01, 2026 06:28 PM

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ADDED : ஜூலை 01, 2026 06:28 PM

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இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில், ஜே.ஏ.ஏ.சி., எனப்படும் அவாமி அதிரடி கூட்டுக்குழுவின் தலைவர் சவுகத் நவாஸ் மிர் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மக்கள் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளதால் பதற்றம் நிலவுகிறது.

நம் அண்டை நாடான பாகிஸ்தான், நம்மிடம் இருந்து ஆக்கிரமித்த காஷ்மீர் பகுதியில் நீண்ட காலமாகவே அரசுக்கு எதிராக மக்கள் போராடி வருகின்றனர். விலைவாசி உயர்வு, அரசியல் பாகுபாடு என பாக்., அரசு பாரபட்சத்துடன் செயல்படுவதாகக் கூறி அவாமி அதிரடி கூட்டுக்குழு சமீபத்தில் போராட்டங்களை முன்னெடுத்தது.

அப்போது போராட்டக்காரர்களை ஒடுக்க பாக்., ராணுவம் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஏராளமானோர் பலியாகினர். அதன்பின் அரசுக்கு எதிரான போராட்டம் தீவிரமடைந்தது. இந்நிலையில், நாட்டில் வன்முறையைத் துாண்டியதாக ஜே.ஏ.ஏ.சி., தலைவர் சவுகத் நவாஸ் மிர் அதிடியாக கைது செய்யப்பட்டார்.

இந்த செய்தி பரவியதும், மிர்பூர், முசாபராபாத் மற்றும் ராவலகோட் ஆகிய இடங்களில் மிகப்பெரிய போராட்டங்கள் வெடித்துள்ளன. கைது நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், முழு அடைப்பு போராட்டத்தை நடத்துமாறு ஜே.ஏ.ஏ.சி., தலைவர்கள் வர்த்தகர்களுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.

இந்தப் போராட்டங்கள் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீருடன் மட்டும் நின்றுவிடாமல் சர்வதேச அளவிலும் எதிரொலிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. ஐரோப்பிய நாடான பிரிட்டன் தலைநகர் லண்டனில் வசிக்கும், ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதி மக்கள் அங்கு திரண்டு தங்கள் ஆதரவை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

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