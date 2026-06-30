ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக வலுக்கிறது போராட்டம்
ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக வலுக்கிறது போராட்டம்
ADDED : ஜூன் 30, 2026 10:30 PM
ADDED : ஜூன் 30, 2026 10:30 PM
ராவல்கோட்: பாகிஸ்தான் அடக்குமுறைக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபடுபவர்கள், ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பாகிஸ்தானுக்கு சொந்தம் இல்லை என கோஷம் போட்டனர்.
நம் அண்டை பாகிஸ்தானில் ஏற்பட்டுள்ள வரலாறு காணாத பொருளாதார வீழ்ச்சி, ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரை கடுமையாக பாதித்துள்ளது. அதுமட்டுமில்லாமல் அரசியல் ரீதியாக தாங்கள் ஒதுக்கப்படுவதாகவும் கூறி மூன்று வாரங்களுக்கு முன் மக்கள் போராடத் தொடங்கினர். ராவலகோட் பகுதியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோர் மீது பாக்., பாதுகாப்புப் படையினர் தாக்குதல் நடத்தியதில், 58க்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகினர்.
இதைத்தொடர்ந்து ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் உரிமைகளை மீட்டெடுக்கக் கோரி போராடி வரும் கூட்டு அவாமி அதிரடி குழு, கடையடைப்பு, போக்குவரத்து முடக்கம் உள்ளிட்ட போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகிறது.
இந்நிலையில் போராட்டத்தை ஒடுக்குவதற்காக ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீருக்கு செல்லும் உணவு பொருட்கள், தானியங்கள் மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களை பாகிஸ்தான் தடுத்து நிறுத்தி உள்ளதாக போராட்டக்காரர்கள் குற்றம்சாட்டி உள்ளனர். பற்றாக்குறையை ஏற்படுத்தி போராட்டத்தை ஒடுக்குவதுடன், மக்கள் மீது பொருளாதார நெருக்கடியை ஏற்படுத்த திட்டமிடுவதாகவும் குற்றம்சாட்டி உள்ளனர்.
இந்த போராட்டத்தை பாதுகாப்பு விஷயமாக கருதும் பாகிஸ்தானிய அதிகாரிகள், அங்கு நடக்கும் போராட்டம் குறித்த புகைப்படம் மற்றும் வீடியோக்கள் வெளியில் பரவுவதை தடுக்க, தொலைத்தொடர்பு வசதிகளை துண்டித்துள்ளனர்.
உணவு பொருட்களை தடுத்ததை கண்டித்து நடந்த போராட்டத்தில் கூட்டுக்குழு தலைவர் சர்தார் அமான் கான் பேசியதாவது: ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பாகிஸ்தானின் அங்கம் இல்லை. பாகிஸ்தான் எங்களுக்கு தேவையில்லை. பாகிஸ்தானுக்கு தான், ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் தேவைப்படுகிறது எனப் பேசினார்.
அப்போது போராட்டக்காரர்கள் பலமாக கைதட்டினர்.
தொடர்ந்து சர்தார் அமான் கான் பேசியதாவது: நமது பெண்களும், குழந்தைகளும் போராட்டத்தில் அமர்ந்துள்ளனர். காஷ்மீர் மக்களுக்கு உணவு பொருட்களை அவர்கள் நிறுத்தியிருக்கலாம். எங்களுக்கு ரேஷன் தேவையில்லை என சொல்ல முடியும். ஆனால், உங்களுக்கு நாங்கள்தேவை. நன்றாக யோசியுங்கள், உங்களுக்கு நாங்கள் தேவை. எங்களுடனேயே தங்கியிருங்கள் என கெஞ்ச வேண்டிய நிலையை ஏற்படுத்தாதீர்கள். மற்ற வர்த்தக பாதையை திறக்க வேண்டியிருக்கும் வரை காத்திருக்காதீர்கள்.
சூழ்நிலையை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டுமானால், மக்களின் ஆட்சி நடக்கிறதுஎன்பதை ஆட்சியாளர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இங்கு ராணுவ ஆட்சி நடக்கவில்லை.இங்கு சர்வாதிகாரி கிடையாது. அப்படி ஒருவர் இருந்தால், அவரை சர்வாதிகாரி என ஏற்க மாட்டோம்.இவ்வாறு அவர் பேசினார்.