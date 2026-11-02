ஐரோப்பிய நாடுகளில் போராட்டங்கள் தீவிரம்: போராட்டக்காரர்கள் - போலீசார் இடையே மோதல்
ஐரோப்பிய நாடுகளில் போராட்டங்கள் தீவிரம்: போராட்டக்காரர்கள் - போலீசார் இடையே மோதல்
UPDATED : நவ 02, 2026 12:48 AM
ADDED : நவ 02, 2026 12:47 AM
UPDATED : நவ 02, 2026 12:48 AM ADDED : நவ 02, 2026 12:47 AM
பாரிஸ்: ஐரோப்பிய நாடுகளான ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், சுவிட்சர்லாந்தில் விலைவாசி உயர்வு, கல்வி, மருத்துவ செலவு அதிகரிப்பு போன்றவற்றுக்கு எதிராக இளம் தலைமுறையினர் நேற்று நடத்திய போராட்டங்கள் வன்முறையாக மாறின.
விலைவாசி உயர்வு, கல்வி, மருத்துவ செலவுகள் அதிகரிப்பு போன்றவற்றால் ஐரோப்பாவில் முதலில் பிரான்ஸ் நாட்டி இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் போராட்டத்தை தொடங்கினர்.
இப்போராட்டங்களை கட்டுப்படுத்த பிரான்ஸ் அரசு பல்வேறு வாக்குறுதிகளை அளித்தும் மாணவர்களும், பொதுமக்களும் ஏற்க மறுத்து தங்கள் போராட்டங்களை தொடர்ந்து வருகின்றனர். அரசுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் மூன்றாவது வாரமாக தொடர்ந்து வருகிறது. வார இறுதி நாளான நேற்று அங்கு நடந்த போராட்டங்களில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பங்கேற்றனர்.
பாரிஸ், மார்சேய் உள்ளிட்ட பல நகரங்களில் நடந்த போராட்டங்கள் வன்முறையாக மாறின. வன்முறையின்போது, போராட்டக்காரர்கள் போலீசார் மீது பெட்ரோல் குண்டுகளையும், பிற பொருட்களையும் வீசினர்.
ஜெர்மனியில் கட்டாய ராணுவ சேவையை எதிர்த்தும், கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் பிற பொதுசேவைகளில் அதிக முதலீடு கோரியும் இளைஞர்கள் போராட்டங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தனர். பெர்லின், மியூனிக், பிராங்க்பர்ட் உள்ளிட்ட 34 நகரங்களில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
பிராக்ங்பர்ட்டில் முகமூடி அணிந்த போராட்டக்காரர்கள் கடைகளை சூறையாடினர். இதேபோன்று சுவிட்சர்லாந்தின் சூரிச் நகரில் சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாக போராட்டங்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட அழைப்பை தொடர்ந்து நுாற்றுக்கணக்கான மக்கள் கூடினர். லாங்ஸ்ட்ராஸ் பகுதியில் நடத்திய போராட்டத்தின் போது போலீசாருடன் மோதல் வெடித்தது. போலீசார் மீது பட்டாசுகளை வீசினர்.
அவர்களை போலீசார் கலைக்க முயன்ற போது சாலையில் பல்வேறு பொருட்களை போட்டு தீ வைத்து கொளுத்தினர். மின்சார இருசக்கர வாகனங்கள், கார்கள் இதில் தீப்பற்றின. இதையடுத்து கண்ணீர் புகை குண்டுகள், ரப்பர் குண்டுகள் மற்றும் தண்ணீரை பீய்ச்சி அடித்து போலீசார் கூட்டத்தை கலைத்தனர்.