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/செய்திகள்/இந்தியா/மக்களின் அதிருப்திக்கு துப்பாக்கி தோட்டாக்களால் பதில்: ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் பாக்., அத்துமீறலுக்கு இந்தியா கண்டனம்

மக்களின் அதிருப்திக்கு துப்பாக்கி தோட்டாக்களால் பதில்: ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் பாக்., அத்துமீறலுக்கு இந்தியா கண்டனம்

மக்களின் அதிருப்திக்கு துப்பாக்கி தோட்டாக்களால் பதில்: ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் பாக்., அத்துமீறலுக்கு இந்தியா கண்டனம்

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ADDED : ஆக 11, 2026 07:09 PM

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ADDED : ஆக 11, 2026 07:09 PM

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புதுடில்லி: ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் பாகிஸ்தானின் தொடர் அத்துமீறலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம், மனித உரிமை மீறலுக்கு அந்நாட்டை பொறுப்பு ஏற்க வைக்க சர்வதேச சமுகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி உள்ளது.

டில்லியில் நிருபர்களிடம் பேசிய மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் ரன்தீர் ஜெயிஸ்வால் கூறியதாவது: ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரிலும், பாகிஸ்தானின் பிற பகுதிகளில் நடக்கும் மனித உரிமை மீறல்களை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறோம். தனது சொந்த மக்களுக்கு எதிராக தீய செயல்கள், அத்துமீறல்கள் மற்றும் மோசமான மனித உரிமை மீறலுக்காக பாகிஸ்தானை பொறுப்பு ஏற்க வைக்க சர்வதேச சமூகத்தை நாங்கள் கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

கடந்த பல மாதங்களாக, ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் தேர்தலின் போதும், அதற்கு முன்னரும், பெரிய அளவிலான போராட்டங்களை நாம் பார்த்து இருக்கிறோம். மக்களின் அதிருப்திக்கு துப்பாக்கி குண்டுகள், மின்வெட்டு, அடக்குமுறை மற்றும் ஒடுக்குமுறை ஆகியவற்றால் பாகிஸ்தான் பதிலடி கொடுத்தது. இதில் 90க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். இது உலகத்தின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

அருணாச்சல பிரதேசம்

ரன்தீர் ஜெயிஸ்வால் மேலும் கூறியதாவது: அருணாச்சல பிரதேசம் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த மற்றும் பிரிக்க முடியாத பகுதி என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது ஒரு வெளிப்படையான உண்மை. இந்த மறுக்க முடியாத யதார்த்தத்தை எதனாலும் மாற்ற முடியாது எனவும் கூறினார்.



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