அமெரிக்காவில் தீபாவளி கொண்டாட்டத்தில் இனவெறி கோஷம்
அமெரிக்காவில் தீபாவளி கொண்டாட்டத்தில் இனவெறி கோஷம்
ADDED : நவ 09, 2026 04:40 AM
ADDED : நவ 09, 2026 04:40 AM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் உற்சாகமாக நடந்து கொண்டிருந்த தீபாவளி விழாவில், சிலர் இனவெறி வாசகங்கள் எழுதிய பதாகைகளுடன் புகுந்து, ரகளையில் ஈடுபட்டனர்.
அமெரிக்க தலைநகர் வாஷிங்டனில் உள்ள சியாட்டில் நகரில் இந்திய வம்சாவளியினர், நேற்று முன்தினம் (நவ.,7) தீபாவளி திருநாளைக் கொண்டாடுவதற்காக கூடியிருந்தனர். அப்போது அங்கு வந்த, ஜேக் லாங், தாமஸ் ஆலன் என அடையாளம் காணப்பட்ட வலதுசாரி ஆர்வலர்கள் இருவர், ஹிந்துக்களுக்கு எதிராகவும், இனவெறியைத் துாண்டும் வகையிலும் பதாகைகளை ஏந்தி திடீரென ரகளையில் ஈடுபட்டனர்.
அவர்கள் வைத்திருந்த பதாகைகளில், 'பொட்டு வைத்தவர்களை நாடு கடத்துங்கள்', 'கிறிஸ்தவர்களுக்கு பதிலாக ஹிந்துக்கள் வருவதை நிறுத்துங்கள்' போன்ற வாசகங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன. இதனால், கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
இந்த சம்பவம் குறித்து இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த அமெரிக்க எம்.பி., பிரமிளா ஜெயபால் கூறுகையில், “இந்த வெறுக்கத்தக்க மற்றும் இனவெறி அருவருப்பானது. தீபாவளி ஒரு முக்கியமான பண்டிகை. நம் மக்கள் அச்சமின்றி அதைக் கொண்டாட வேண்டும்,” என்றார்.