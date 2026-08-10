பார்லிக்கு விவாதத்திற்கு வர வேண்டும்: ராகுலுக்கு மத்திய அமைச்சர் நட்டா சவால்
பார்லிக்கு விவாதத்திற்கு வர வேண்டும்: ராகுலுக்கு மத்திய அமைச்சர் நட்டா சவால்
ADDED : ஆக 10, 2026 10:52 PM
ADDED : ஆக 10, 2026 10:52 PM
புதுடில்லி: பார்லிமென்டில் விவாதத்திற்கு வர வேண்டும் என காங்கிரஸ் எம்பி ராகுலுக்கு சவால் விடுப்பதாக தெரிவித்துள்ள மத்திய அமைச்சர் நட்டா, அவருக்கு உரிய பதிலடி கொடுக்கப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
டில்லியில் அவர் கூறியதாவது: கடந்த 15 நாட்களாக பார்லிமென்ட் செயல்படுவதை ராகுல் வேண்டுமேன்றே இடையூறு செய்து வருகிறார். இலக்குகளை அடிக்கடி மாற்றும் அவர், நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் விவாதத்தில் இருந்து தப்பியோடுகிறார். பார்லிமென்ட் செயல்படுவதை அவர் விரும்பவில்லை. குழப்பத்தை ஏற்படுத்த விரும்புகிறார். பொறுப்பற்ற முறையில் நடந்து செயல்படுவதுடன், ராகுல் எதிர்மறை அரசியலில் ஈடுபடுகிறார்.
ஜார்க்கண்ட் மாணவர்களின் குரலை கேட்டார்களா ? மாணவர்களின் போராட்டத்தை ஒடுக்க முல்வேளி அமைக்கப்பட்டதாக எனக்கு தகவல் கிடைத்தது. அந்த அரசில் அவர்கள் அங்கம் வகிக்கின்றனர். அங்குள்ள மாணவர்களின் குரலை அவர்களால் கேட்க முடியாதா? ராகுலும், காங்கிரசும் இரட்டை நிலைப்பாட்டை கடைபிடிக்கின்றனர். இந்த இரட்டை நிலைப்பாடு, நாட்டின் எதிர்காலம் அதன் முன்னேற்றம் குறித்து உண்மையில் அவர்களுக்கு அக்கறையில்லை என்பதை காட்டுகிறது. அவர்களின் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து குழப்பத்தை உருவாக்குவது, எதிர்மறை அரசியலில் ஈடுபடுவது மற்றும் பொறுப்பு அற்ற எதிர்க்கட்சியாக செயல்படுவதுடன் மட்டுமே நின்று விடுகின்றன. இதை நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன்.
பார்லிமென்ட்டிற்கு வர வேண்டும் என மீண்டும் ஒரு முறை சவால் விடுகிறேன். நாங்கள் விவாதத்திற்கு தயாராக உள்ளோம். உங்களுக்கு தகுந்த பதிலடி கிடைக்கும். தவறான தகவல்களை பரப்ப வேண்டாம். ஜந்தர் மந்தரில் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தவில்லை. அங்கு எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்படவில்லை. இவ்வாறு நட்டா தெரிவித்தார்.