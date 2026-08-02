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/செய்திகள்/இந்தியா/ இளைஞர்கள் மத்தியில் பிரதமருக்கு பெருகி வரும் ஆதரவைக் கண்டு ராகுலுக்கு பயம்; பியூஷ் கோயல்

இளைஞர்கள் மத்தியில் பிரதமருக்கு பெருகி வரும் ஆதரவைக் கண்டு ராகுலுக்கு பயம்; பியூஷ் கோயல்

இளைஞர்கள் மத்தியில் பிரதமருக்கு பெருகி வரும் ஆதரவைக் கண்டு ராகுலுக்கு பயம்; பியூஷ் கோயல்

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ADDED : ஆக 02, 2026 03:53 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 03:53 PM

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மும்பை: இளைஞர்கள் மத்தியில் பிரதமர் மோடிக்கு பெருகி வரும் ஆதரவைக் கண்டு, எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுலுக்கு பயம் வந்து விட்டதாக மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார்.

மும்பையில் செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசியதாவது; பிரதமர் மோடிக்கு இளைஞர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் ஆதரவு பெருகி வருகிறது. இதைக் கண்டு எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுலுக்கு அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஏனெனில், தன்னை ஒரு இளைஞர் என்று காட்டிக் கொள்ளும் ராகுலுக்கு, தற்போது இளைஞர்கள் மத்தியில் எந்த ஈர்ப்பும் இல்லை. இளைஞர்களின் ஆதரவு தொடர்ந்து பாஜவிற்கே உள்ளது. குறிப்பாக, ஜென் ஸி (Gen Z) எப்போதும் எங்களுடனே இருக்கிறார்கள்.

இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக மாற்றுவதற்கான பிரதமர் மோடியின் தொலைநோக்குப் பார்வையை இளைஞர்கள் தொடர்ந்து ஆதரிக்கின்றனர். பிரதமர் மோடி உலகளவில் மிகவும் பிரபலமான தலைவராக இருக்கிறார். இளைஞர்களுடனான அவரது தொடர்பும், சமூக வலைதளங்களில் அவரது இருப்பும் நாட்டின் வளர்ச்சியை மேம்படுத்த உதவும்.

காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி அரசு, கடந்த 2010-11ம் ஆண்டிலேயே வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான சட்டத்தைக் கொண்டு வரத் திட்டமிட்டது. ஆனால் அதை அறிமுகப்படுத்தும் தைரியம் அவர்களுக்கு இல்லை. ஆனால், 2024ல் இந்த சட்டத்தை பாஜ தலைமையிலான என்டிஏ கூட்டணி கொண்டு வந்தது. தற்போது, அந்த சட்டத்திற்கு வலுசேர்க்கும் சாராம்சங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன, இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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