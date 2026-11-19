இந்தியாவிற்கு எதிரான பிரசாரத்தின் தலைவர் ராகுல்; பாஜ விமர்சனம்
இந்தியாவிற்கு எதிரான பிரசாரத்தின் தலைவர் ராகுல்; பாஜ விமர்சனம்
ADDED : நவ 19, 2026 01:27 PM
ADDED : நவ 19, 2026 01:27 PM
புதுடில்லி: வெளிநாட்டு பயணங்களின் போது, இந்தியாவையும், பிரதமர் மோடியையும் அவமதிக்கும் வகையில் ராகுல் தொடர்ந்து பேசி வருவதாக பாஜ தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகிறது. தற்போது, அமெரிக்கப் பயணத்தின் போதும், சிகாகோ பல்கலையில் பேசிய ராகுல், இந்திய ஜனநாயகத்தில் பிரச்னை இருப்பதற்கான ஆதாரம் இருப்பதாக கூறியிருந்தார். தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எதிராகவும் பேசியிருந்தார்.
அவரது இந்தப் பேச்சுக்கு பாஜ செய்தித் தொடர்பாளர் பிரதீப் பண்டாரி பதிலடி கொடுத்துள்ளார். அவர் கூறியதாவது; வெளிநாட்டு மண்ணிலிருந்து இந்திய ஜனநாயக அமைப்புகளை சிதைக்க ராகுல் தொடர்ந்து முயற்சித்து வருகிறார். ராகுல் அவரது குடும்பத்தை நேசிக்கிறார், ஜனநாயகத்தை வெறுக்கிறார் என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளார்.
ஒவ்வொரு முறையும் இந்திய அரசுக்கும், இந்திய மக்களுக்கும், இந்தியாவின் ஜனநாயக அமைப்புகளுக்கு எதிரானவர் என்பதை ராகுல் நிரூபிக்கிறார். ராகுல் இந்தியாவிற்கு எதிரான பிரசாரத்தின் தலைவர், இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மற்றொரு பாஜ செய்தித் தொடர்பாளரான கேசவன் விடுத்துள்ள பதிவில்; வெளிநாட்டு மண்ணில் இந்தியத் தேர்தல் நடைமுறையின் நேர்மைக்கு ராகுல் களங்கம் விளைவிக்கிறார். அவரது கருத்துகள் அரசியலமைப்பு மீதான அவமதிப்பைக் காட்டுகிறது. தேர்தல் நடைமுறை குறித்த தனது குற்றச்சாட்டுகளை நிரூபிக்க ராகுல் இதுவரையில் எந்தவொரு பிரமாணப் பத்திரத்தையும் தாக்கல் செய்யவில்லை.
காங்கிரஸ் தோற்கும்போது மட்டும் தேர்தல் நடைமுறையைக் கேள்வி கேட்பதும், சில மாநிலங்களில் வெற்றி பெறும்போது அமைதியாக இருப்பதும் ராகுலின் மறதியாக உள்ளது. அவரது இந்தப் பேச்சு அவசரகால மனநிலையை வெளிப்படுத்துகிறது, இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.