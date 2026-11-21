வெளிநாடுகளுக்குச் செல்லும் போதெல்லாம் பொய் சொல்கிறார் ராகுல்; மத்திய அமைச்சர் குற்றச்சாட்டு
வெளிநாடுகளுக்குச் செல்லும் போதெல்லாம் பொய் சொல்கிறார் ராகுல்; மத்திய அமைச்சர் குற்றச்சாட்டு
ADDED : நவ 21, 2026 04:12 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:12 PM
ராஜஸ்தானில் நிருபர்களிடம் மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் கூறியதாவது: ராகுல் வெளிநாடுகளுக்குச் செல்லும் போதெல்லாம், அரசியலமைப்பு சார்ந்த நிறுவனங்களின் பிம்பத்தைக் கெடுக்க முயற்சிக்கும் பழக்கத்தை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்.
நம் நாட்டில் 2014, 2019 மற்றும் 2024 ஆகிய ஆண்டுகளில் தேர்தல்கள் நடைபெற்றன. இப்போது அவர் 2014ம் ஆண்டு தேர்தலைப் பற்றியும் பேசத் துவங்கியிருக்கிறார். 2014ம் ஆண்டு தேர்தலில், அரசு உங்கள் வசமே இருந்தது, நீங்கள்தான் ஆட்சியில் இருந்தீர்கள். ஒரு தவறான பிம்பத்தை உருவாக்க, அவர் பொய்களைக் கூறுகிறார்.
பொய்களுக்கு ஆதாரமாகத் தவறான புள்ளி விவரங்களையும் முன் வைக்கிறார். இந்திய மக்கள் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். ராகுலுக்கு அவ்வளவு செல்வாக்கு இருந்திருந்தால், இதுவரை நடைபெற்ற தேர்தல்களில் என்ன நடந்தது?
அவர் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராகவும், துணைத் தலைவராகவும் இருந்திருக்கிறார்; தற்போது லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவராகவும் உள்ளார். அவரது தலைமையின் கீழ் காங்கிரஸ் பல தேர்தல்களில் தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது. அந்தத் தோல்விகளுக்கு யார் பொறுப்பேற்பது? அவரால் இன்னும் 2014ம் ஆண்டு தேர்தல் முடிவுகளை மறக்கவோ அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளவோ முடியவில்லை.
ஜனநாயகத்தில் மக்களின் தீர்ப்பை மதிக்க காங்கிரஸ் முதலில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். லோக்சபாவில் அவர் நடந்துகொள்ளும் விதம் ஆகட்டும், ஆகாஷ்வாணி வளாகத்தில் அவர் நடந்துகொண்ட விதம் ஆகட்டும், அவரது செயல்பாடுகள் கேள்விக்குரியவை.
வெளிநாடுகளுக்குச் செல்லும்போது, அங்கு சில நபர்களைச் சந்தித்துக்கொண்டு, தொடர்ந்து இந்தியாவுக்கு எதிராகவே பேசி வருகிறார். அவர் ஏன் இப்படிச் செய்கிறார் என்பது அவருக்கு மட்டுமே தெரியும். இவ்வாறு அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் கூறினார்.