ராகுல் மீண்டும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டியிருக்கும்: ஐடிபிஐ விவகாரத்தில் நிர்மலா சீதாராமன் பதிலடி
ராகுல் மீண்டும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டியிருக்கும்: ஐடிபிஐ விவகாரத்தில் நிர்மலா சீதாராமன் பதிலடி
ADDED : அக் 30, 2026 04:12 PM
ADDED : அக் 30, 2026 04:12 PM
புதுடில்லி:
ஐடிபிஐ வங்கி தொடர்பாக காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் வெளியிட்ட அறிக்கையில்,'' நாட்டின் பொதுத்துறையை கட்டமைப்பதற்காக காங்கிரஸ் ஆட்சியில் ஐடிபிஐ வங்கி உருவாக்கப்பட்டது. மோடி ஆட்சியில், முதலில் ஏல நடைமுறை மேற்கொள்ளப்பட்டு, அதன் பின்னரே விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டது. காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் வங்கிகள் உருவாக்கப்பட்டன. மோடி ஆட்சி காலத்தில் அவை விற்கப்படுகின்றன. ஐடிபிஐ வங்கி தனியார் மயமாவதை எதிர்க்கும் ஊழியர்களுக்கு நான் துணை நிற்கிறேன்,'' எனக்கூறியிருந்தார். இத்துடன் அந்த வங்கி ஊழியர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தையும் ராகுல் வெளியிட்டார்.
இதற்கு பதலடி கொடுத்து மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியதாவது:
வங்கிகளையும், நிதி நிறுவனங்களையும் தனது சொந்த லாபத்திற்காக காங்கிரஸ் பயன்படுத்தியது. தனக்கு வேண்டியவர்களுக்கு விதிகளை மீறி கடன் கொடுக்க வங்கி ஊழியர்களுக்கு நெருக்கடி கொடுத்தது. இதை நாம் நன்கு அறிவோம்.
இதற்கு சில உதாரணங்கள்:
*1957 ல் ஹரிதாஸ் முந்தரா என்பவர், காங்கிரஸ் தலைவர்களின் ஆதிக்கத்தால், எல்ஐசியிடம் இருந்து பணம் வாங்கினார்.
*1976 ல் ராஜிவின் தந்தை சஞ்சய் உடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கு கடன் கொடுக்க விதிகளை தளர்த்த எஸ்பிஐ வங்கிக்கு அரசியல் ரீதியில் நெருக்கடி அளிக்கப்பட்டது. இதற்கு பணியாத அதன் சேர்மன் தல்வாரை இந்திரா அரசு பணியில் இருந்து நீக்கியது.
*மாருதிக்கு கடன் கொடுக்க வேண்டும் என சென்ட்ரல் வங்கிக்கு சஞ்சய் நெருக்கடி கொடுத்தார்.
*இந்திரா மற்றும் ராஜிவ் ஆட்சியில் நிதித்துறை இணை அமைச்சராக இருந்த ஜனார்த்தனா பூஜாரி, 1980களில் கடன் கொடுக்க வங்கி ஊழியர்களுக்கு நெருக்கடி கொடுத்தார்.
*ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசில் அமைச்சராக இருந்த பவன் குமார் பன்சால், தனது குடும்பத்துடன் தொடர்புடைய நிறுவனத்திற்கு கடன் கொடுக்க கனரா வங்கிக்கு அழுத்தம் கொடுத்தார்.
ஐடிபிஐ வங்கி, எங்களிடம் மோசமான நிலையிலேயே ஒப்படைக்கப்பட்டது. காங்கிரஸ் தலைவர்களுடன் தொடர்புடைய வீடியோகான், வின்சம், ஏபிஜி ஷிப்யார்டு, கிங்பிஷர் உள்ளிட்ட தொழில் நிறுவனங்களுக்கு கடன் கொடுக்கும்படி அழுத்தம் அளிக்கப்பட்டது. இதனால், வராக்கடன் அதிகமாகி, ஐடிபிஐ வங்கிக்கு பெரும் இழப்பு ஏற்பட்டது. இதனை நாம் நன்கு அறிவோம்.
பிரதமர் மோடி தலைமையில் என்டிஏ அரசின் தொழில்முறை மற்றும் விவேகமான செயல்பாடு, ரூ.25 ஆயிரம் கோடி மறுமுதலீடு காரணமாக ஐடிபிஐ வங்கி மீட்டெடுக்கப்பட்டது. தற்போது அந்த வங்கி வளர்ச்சியின் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல தயாராக உள்ளது.
இந்த வங்கியின் மறுசீரமைப்பு நடவடிக்களில் அனைத்து நடைமுறைகளும் பின்பற்றப்பட்டன. இது குறித்து ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தி உள்ளோம்.
2024 பிப்ரவரியில் வெளியிட்ட இந்திய பொருளாதாரம் குறித்த வெள்ளை அறிக்கையில் வெளிப்படையான மோசடிகள் மற்றும் பொருளாதார நிர்வாக சீர்கேடு குறித்து பல கூடுதல் உதாரணங்கள் எடுத்துரைக்கிறது. இது இன்றும் பொருந்துகிறது.
ரபேல் விவகாரத்தில் நீங்கள் கூறிய பொய்கள் தோல்வியடைந்து அம்பலப்பட்டன. அதற்காக நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டியிருந்தது. இப்போதும் அதே நிலை தான் ஏற்படும்.
காங்கிரஸ் ஆட்சியில் வங்கி முறையில் செல்வாக்கு மிக்கவர்களுக்கு ஒரு தொலைபேசி வழி அணுகுமுறை இருந்தது. சாதாரண குடிமக்களுக்கு கடுமையான விதிமுறைகள் இருந்தன. செல்வாக்கை பயன்படுத்தி கடன் பெறும் காலம் முடிந்து விட்டது.
இப்போது சாதாரண மக்களும் எளிதான கடன் பெற முடிகிறது. வங்கி ஊழியர்களுக்கு தொலைபேசி அழைப்புகள் வாயிலாக கடன் வழங்க வேண்டும் என்ற அழுத்தம் இல்லை. இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார்.