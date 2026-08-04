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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/இரு சோதனைச்சாவடிகளில் ரெய்டு கணக்கில் வராத ரூ.3.36 லட்சம் பறிமுதல்

இரு சோதனைச்சாவடிகளில் ரெய்டு கணக்கில் வராத ரூ.3.36 லட்சம் பறிமுதல்

இரு சோதனைச்சாவடிகளில் ரெய்டு கணக்கில் வராத ரூ.3.36 லட்சம் பறிமுதல்

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ADDED : ஆக 04, 2026 07:12 PM

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ADDED : ஆக 04, 2026 07:12 PM

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ஓசூர்: ஓசூரில், ஒரே நேரத்தில் இரு சோதனைச்சாவடிகளில் நடந்த லஞ்ச ஒழிப்பு சோதனையில், கணக்கில் வராத, 3.36 லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

தமிழக எல்லையான, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் ஜூஜூவாடி தேசிய நெடுஞ்சாலையோரம், உள்வழி மற்றும் வெளிவழி என, 2 போக்குவரத்து சோதனைச்சாவடிகள் இயங்குகின்றன. இங்கு, கர்நாடகா உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து வரும் வாகங்களுக்கு வரி விதிப்பது, பர்மிட் வழங்குவது, அதிக லோடு ஏற்றி செல்லும் வாகனங்களுக்கு அபராதம் விதிப்பது போன்ற பணிகள் மேற்கொள்ளப் படுகின்றன. இதற்கு, வாகன ஓட்டிகளிடமிருந்து கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பதாக புகார் சென்றது.

இதனால், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு டி.எஸ்.பி., ஜெயக்குமார் தலைமையிலான, 6 பேர் குழு, உள்வழி சோதனைச்சாவடியிலும், இன்ஸ்பெக்டர் ரவி தலைமையிலான, 6 பேர் குழு, வெளிவழி சோதனைச்சாவடியிலும் இன்று( ஆக.,04) அதிகாலை, 5:00 முதல், 12:00 மணி வரை சோதனையில் ஈடுபட்டன. அப்போது, உள்வழி சோதனைச்சாவடியில் கணக்கில் வராத, 2 லட்சத்து, 2,800 ரூபாயும், வெளிவழி சோதனைச்சாடியில், ஒரு லட்சத்து, 33,400 ரூபாயும் இருந்ததை, போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

உள்வழி சோதனைச்சாவடியில் பணியிலிருந்த மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் சுமதி மற்றும் வெளிவழி சோதனைச்சாவடி மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் மகாலட்சுமி ஆகியோர் மீது, துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் பரிந்துரை செய்தனர்.

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