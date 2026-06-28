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/செய்திகள்/இந்தியா/﻿ அயோத்தி கோவில் முறைகேடு வழக்கில் கைதான 8 பேரின் வீடுகளில் சோதனை; உறவினர்களிடமும் துருவி, துருவி விசாரணை

﻿ அயோத்தி கோவில் முறைகேடு வழக்கில் கைதான 8 பேரின் வீடுகளில் சோதனை; உறவினர்களிடமும் துருவி, துருவி விசாரணை

﻿ அயோத்தி கோவில் முறைகேடு வழக்கில் கைதான 8 பேரின் வீடுகளில் சோதனை; உறவினர்களிடமும் துருவி, துருவி விசாரணை

7

ADDED : ஜூன் 28, 2026 10:23 PM

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ADDED : ஜூன் 28, 2026 10:23 PM

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அயோத்தி:அயோத்தி ராமர் கோவில் காணிக்கை முறைகேடு தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட எட்டு பேரின் வீடுகளில் போலீசார் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். அவர்களின் உறவினர்களிடமும் விரிவாக விசாரணை நடத்தினர்.

உத்தர பிரதேசத்தில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ., அரசு அமைந்துள்ளது. அயோத்தியில் கட்டப்பட்ட ராமர் கோவிலை ஸ்ரீராம ஜென்ம பூமி தீர்த்த ஷேத்ரா அறக்கட்டளை நிர்வகித்து வருகிறது.

கோவிலுக்காக பக்தர்கள் வழங்கிய நன்கொடைகள் மற்றும் காணிக்கைகளில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக புகார்கள் எழுந்தன. இது தொடர்பாக விசாரிக்க, மூன்று அதிகாரிகள் அடங்கிய சிறப்பு புலனாய்வு குழுவை உத்தர பிரதேச அரசு அமைத்தது. இக்குழு நடத்திய விசாரணையில், நன்கொடைகள், காணிக்கைகள் கணக்கில் வைப்பதில் பல மோசடிகள் நடந்துள்ளது தெரியவந்தது.

இது தொடர்பாக, கோவிலில் தினசரி காணிக்கை எண்ணும் பணி மற்றும் கோவில் நிர்வாக பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்த எட்டு பேர் சமீபத்தில் கைது செய்யப்பட்டனர்.

கோவில் அறக்கட்டளை பொதுச் செயலராக இருந்த சாம்பத் ராயின் டிரைவர் ராம்சங்கர் யாதவ், காணிக்கை பணம் எண்ணும் பொறுப்பாளர் சுபாஷ் ஸ்ரீவஸ்தவா உள்ளிட்ட எட்டு பேரின் வீடுகளில் அதிகாரிகள் அதிரடியாக சோதனை நடத்தினர்.

அயோத்தியின் 10 இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் நடந்த இந்த அதிரடி சோதனையில் சில முக்கிய ஆவணங்கள் மற்றும் கோப்புகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

கைதான எட்டு பேரின் குடும்பத்தினர், உறவினர்கள் ஆகியோரது நிதி பரிவர்த்தனைகள், தொடர்புகள் குறித்தும் போலீசார் துருவி, துருவி விசாரணை நடத்தினர்.இதற்கிடையே இந்த விவகாரம் குறித்து ராமர் கோவில் அறக்கட்டளை வெளியிட்ட அறிக்கை:

கடந்த சில தினங்களாக வெளிவரும் செய்திகள் அதிர்ச்சி அளிக்கின்றன. வெளிப்படையான விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிப்போம். எதிர்காலத்தில் இப்படியான மோசடிகள் நடப்பதை தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுப்போம்.

லட்சக்கணக்கான பக்தர்களின் நம்பிக்கையை சிதைக்கும் வகையிலான பொய் பிரசாரங்களை யாரும் நம்ப வேண்டாம் என கேட்டுக் கொள்கிறோம். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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