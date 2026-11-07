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சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
இன்று (நவம்பர் 07) கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* தேனி
* விருதுநகர்
* மதுரை
* தூத்துக்குடி
* ராமநாதபுரம்
நாளை (நவம்பர் 08) தீபாவளியன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* தஞ்சை
* திருவாரூர்
* நாகை
* மயிலாடுதுறை
* புதுக்கோட்டை
* ராமநாதபுரம்
* தூத்துக்குடி
தமிழகத்தில் இன்று முதல் 4 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
தமிழகத்தில் 4 நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு; நாளை தீபாவளியன்று எங்கெல்லாம் கனமழைக்கு வாய்ப்பு
தமிழகத்தில் 4 நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு; நாளை தீபாவளியன்று எங்கெல்லாம் கனமழைக்கு வாய்ப்பு
ADDED : நவ 07, 2026 02:49 PM
ADDED : நவ 07, 2026 02:49 PM
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சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
இன்று (நவம்பர் 07) கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* தேனி
* விருதுநகர்
* மதுரை
* தூத்துக்குடி
* ராமநாதபுரம்
நாளை (நவம்பர் 08) தீபாவளியன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* தஞ்சை
* திருவாரூர்
* நாகை
* மயிலாடுதுறை
* புதுக்கோட்டை
* ராமநாதபுரம்
* தூத்துக்குடி
தமிழகத்தில் இன்று முதல் 4 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.