உலகளவில் ரூ.500 கோடி வசூலித்து 'ராமாயணம்' சாதனை; தமிழகத்தில் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?
உலகளவில் ரூ.500 கோடி வசூலித்து 'ராமாயணம்' சாதனை; தமிழகத்தில் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?
UPDATED : நவ 09, 2026 02:53 PM
ADDED : நவ 09, 2026 02:31 PM
UPDATED : நவ 09, 2026 02:53 PM ADDED : நவ 09, 2026 02:31 PM
சென்னை: நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'ராமாயணம்' படத்தில் ராமராக ரன்பீர் கபூரும், சீதையாக சாய் பல்லவியும் நடித்துள்ளனர். யாஷ் நடித்த ராவணன் கதாபாத்திரம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. லட்சுமணனாக ரவி துபே நடித்துள்ளார்.
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, கடந்த 6ம் தேதி வெளியான இந்தப் படத்திற்கு மக்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
கடந்த 4 நாட்களில் மட்டும் உலகளவில் ரூ.507 கோடியை வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது. தமிழகம் உள்பட இந்தியாவில் மட்டும் ரூ.285 கோடியும், வெளிநாடுகளில் 222 கோடியும் வசூலித்துள்ளது.
முதல் நாளில் ரூ.64.85 கோடியும், 2ம் நாளில் ரூ.48.05 கோடியும் வசூலித்திருந்தது. தீபாவளி தினமான ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் இந்தியாவில் ரூ.56.15 கோடி வசூல் ஈட்டியுள்ளது. இது சனிக்கிழமை வசூலை விட 19.6% குறைவாகும். 69.80 கோடி வசூலாகியிருந்தது. ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் சுமார் 23.53 லட்சம் டிக்கெட்டுகள் விற்பனையாகியுள்ளன. முதல் 4 நாட்களில் மொத்தம் 93.41 லட்சத்திற்கும் அதிகமான டிக்கெட்டுகள் விற்பனையாகி சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளன.
மொழி வாரியாக அதிகபட்சமாக ஹிந்தியில் ரூ.36.75 கோடி வசூலாகியுள்ளது. கன்னடத்தில் ரூ.7.25 கோடியும், தெலுங்கில் 6.25 கோடியும், தமிழில் ரூ.3.15 கோடியும், மலையாளத்தில் ரூ.2.75 கோடியும் வசூலித்துள்ளது.
ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் இந்தாண்டு மே மாதம் வெளியான துரந்தர் 2 படம் உலகளவில் 1,800 கோடியை தாண்டி வசூலித்தது. ராமாயணம் அந்த சாதனையை முறியடிக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அனைவரிடத்திலும் எழுந்துள்ளது.