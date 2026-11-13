8 நாட்களில் ரூ.1000 கோடியைக் கடந்த ராமாயணா: பாகுபலி 2, ஆர்.ஆர்.ஆர்., சாதனைகளை முறியடித்தது
8 நாட்களில் ரூ.1000 கோடியைக் கடந்த ராமாயணா: பாகுபலி 2, ஆர்.ஆர்.ஆர்., சாதனைகளை முறியடித்தது
ADDED : நவ 13, 2026 06:12 AM
ADDED : நவ 13, 2026 06:12 AM
மும்பை: நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், யாஷ், சாய் பல்லவி நடிப்பில் வெளியான 'ராமாயணா' திரைப்படம், வெளியான 8 நாட்களிலேயே உலகளவில் ரூ.1,000 கோடி வசூலைக் கடந்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.
நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில், பிரம்மாண்ட பொருட்செலவில் உருவான 'ராமாயணா - பாகம் 1' திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு கடந்த நவம்பர் 5ம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியானது. இதில் ராமராக ரன்பீர் கபூர், சீதையாக சாய் பல்லவி, ராவணனாக யாஷ், லட்சுமணனாக ரவி துபே மற்றும் அனுமனாக சன்னி தியோல் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
படம் வெளியான நாள் முதலே ரசிகர்களிடையே பலத்த வரவேற்பைப் பெற்று வசூல் வேட்டை நடத்தி வந்தது. தீபாவளி விடுமுறை நாட்களும் கைகொடுத்ததால், திரையரங்குகளில் கூட்டம் அலைமோதியது. இந்நிலையில், படம் வெளியான 8வது நாளான நேற்று (நவ., 12) பிற்பகலிலேயே உலகளாவிய வசூலில் ரூ.1,000 கோடி என்ற இமாலய மைல்கல்லை 'ராமாயணா' எட்டியுள்ளது.
இதன் மூலம், உலகளவில் ரூ.1,000 கோடி வசூலித்த 11வது இந்தியத் திரைப்படம் என்ற பெருமையை 'ராமாயணா' பெற்றுள்ளது. மேலும், அதிவேகமாக ரூ.1,000 கோடி கிளப்பில் இணைந்த இந்தியப் படங்களின் பட்டியலில், புஷ்பா-2 (7 நாட்கள்), துரந்தர்-2 (7 நாட்கள்) ஆகிய படங்களுக்கு அடுத்தபடியாக 3வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
இதற்கு முன் பாகுபலி-2 (10 நாட்கள்), ஆர்.ஆர்.ஆர்.,(16 நாட்கள்), கே.ஜி.எப்.,-2 (18 நாட்கள்), ஜவான்(18 நாட்கள்) மற்றும் பதான்(27 நாட்கள்) ஆகிய படங்கள் படைத்த சாதனைகளை ராமாயணா எளிதாக முறியடித்துள்ளது. இப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம் 2028ம் ஆண்டு தீபாவளிக்கு வெளியாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்படம் 3 பாகங்களாக வெளியாகும் என்ற புதிய தகவலும், தற்போது வெளியாகி எதிர்பார்ப்பை அதிகப்படுத்தி உள்ளது.