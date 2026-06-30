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3 சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை: குற்றவாளிக்கு மரண தண்டனை உறுதி

3 சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை: குற்றவாளிக்கு மரண தண்டனை உறுதி

ADDED : ஜூன் 30, 2026 08:15 PM

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ADDED : ஜூன் 30, 2026 08:15 PM

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மதுரை: நெல்லை மேலப்பாளையத்தில் 3 சிறுமிகளை மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்த ஆனந்த சேகர் என்பவனுக்கு போக்சோ நீதிமன்றம் விதித்த மரண தண்டனையை ஐகோர்ட் மதுரைக்கிளை உறுதி செய்தது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், மேலப்பாளையம் குறிச்சி அருகே உள்ள அழகிரிபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஆனந்த் சேகர். 41 வயதான இவர் கூலித் தொழிலாளியாக வேலை பார்த்து வந்தார். இவருக்கு திருமணமாகி மூன்று வயதில் ஒரு குழந்தை உள்ளது. இவர் கடந்த 2023ம் ஆண்டு 6, 7 மற்றும் 8 வயதுடைய மூன்று சிறுமிகளை மிரட்டி தனி வீட்டிற்குள் அழைத்து சென்று ஒரே நேரத்தில் பாலியல் வன்கொடுமை செய்தார்.

இந்த கொடூர சம்பவத்தை வெளியில் யாரிடமாவது சொன்னால் கொலை செய்து விடுவேன் என அந்த சிறுமிகளை ஆனந்த் சேகர் கடுமையாக மிரட்டினார். இதனால் பயந்துபோன சிறுமிகளின் அன்றாட நடவடிக்கைகளில் பெரும் மாற்றம் தெரிந்தது. இதை கவனித்த பெற்றோர்கள் அவர்களிடம் அன்பாக விசாரித்தனர்.

அப்போது தங்களுக்கு நேர்ந்த கொடூரத்தை சிறுமிகள் கண்ணீருடன் தெரிவித்தனர். இதை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த பெற்றோர்கள், பாளையங்கோட்டை அனைத்து மகளிர் போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். இந்த புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து ஆனந்த் சேகரை உடனடியாக கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நெல்லை மாவட்ட போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி சுரேஷ்குமார் ஆனந்த் சேகருக்கு மரண தண்டனை விதித்து உத்தரவிட்டார். மேலும் பாதிக்கப்பட்ட மூன்று சிறுமிகளுக்கும் அரசு சார்பில் தலா ஏழு லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதி தனது தீர்ப்பில் தெரிவித்திருந்தார்.

மரண தண்டனையை உறுதி செய்யக்கோரி, தமிழக அரசு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது.

இம்மனுவை ஆனந்த வெங்கடேஷ் மற்றும் கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு விசாரித்து வந்தது.

நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பில், ' குற்றவாளி உடலுக்கு எதிராக மட்டுமின்றி 3 இளம் ஆன்மாக்களுக்கு எதிராகத் திட்டமிட்டு வன்முறையை நிகழ்த்தி உள்ளார். குழந்தைகள் பாதுகாப்பதில் சட்டம் முதுகெலும்பாகவே செயல்படும். மரண தண்டனை தீர்ப்பு பழிவாங்கும் நடவடிக்கை அல்ல.சமூகத்தின் ஒழுக்கத்தை மீட்டெடுக்கும் முயற்சி. குற்றவாளி சிறையில் தனது காலத்தை அமைதியாக கழிப்பதை இந்த நீதிமன்றம் விரும்பவில்லை. மரண தண்டனை உறுதி செய்த உத்தரவு பாலியல் குற்றவாளிகளுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்' எனத் தெரிவித்து போக்சோ நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை உறுதி செய்தனர்.

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