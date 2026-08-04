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ஜனாதிபதி மாளிகையில் நிறுவப்படும் புரி ஜெகன்னாதரின் தேர் சக்கரங்கள்

ஜனாதிபதி மாளிகையில் நிறுவப்படும் புரி ஜெகன்னாதரின் தேர் சக்கரங்கள்

ADDED : ஆக 04, 2026 10:21 PM

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ADDED : ஆக 04, 2026 10:21 PM

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புவனேஷ்வர்: ஒடிஷாவில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற புரி ஜெகன்னாதர் கோவில் ரத யாத்திரையின் போது பயன்படுத்தப்பட்ட மூன்று தேர்களின் சக்கரங்கள், டில்லியில் உள்ள ஜனாதிபதி மாளிகையில் நிறுவப்படவுள்ளன. இதற்கு ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

ஒடிஷாவில் உள்ள புரி ஜெகன்னாதர் கோவில் உலக பிரசித்தி பெற்றது. ஆண்டுதோறும் இக்கோவிலில் நடக்கும் ரத யாத்திரையில், லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்கின்றனர். சமீபத்தில், ரத யாத்திரை கோலாகலமாக நடந்து முடிந்த நிலையில், மூன்று தேர்களையும் பிரிக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், ஜெகன்னாதரின், 'நந்திகோஷ்', பலராமரின், 'தாளத்வஜா' மற்றும் சுபத்ராவின் 'தர்ப்பதலன்' ஆகிய மூன்று தேர்களில் இருந்து, தலா ஒரு சக்கரம் பிரிக்கப்பட்டு, டில்லியில் உள்ள ஜனாதிபதி மாளிகையில் நிறுவ அனுப்பி வைக்கப்படவுள்ளது. ஒடிஷாவின் பண்பாடு மற்றும் ஆன்மிக பாரம்பரியத்தை தேசிய அளவில் முன்னிறுத்தும் வகையில், இந்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து, ஜெகன்னாதர் கோவில் நிர்வாகத்தின் தலைமை நிர்வாகி அரபிந்தா பாதே கூறுகையில், ''புவனேஷ்வரில் உள்ள லோக் பவனில் ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவை நேரில் சந்தித்து இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்தேன். ரத யாத்திரை தேர்களின் மூன்று சக்கரங்களையும் ஜனாதிபதி மாளிகையில் நிறுவ அவர் சம்மதம் தெரிவித்தார். இது ஒடிஷா மக்களுக்கு பெருமைமிக்க தருணம்,'' என்றார்.

இதற்கு முன், 2024ல் ஒடிஷாவில் உள்ள உலக பாரம்பரிய சின்னமான சூரியனார் கோவிலின் கல் சக்கர மாதிரிகள் ஜனாதிபதி மாளிகையில் நிறுவப்பட்டன. புரி ரத யாத்திரைக்காக ஆண்டுதோறும் புதிய மரங்களால் மூன்று தெய்வங்களுக்கும் தேர் வடிவமைக்கப்படுகிறது.

ரத யாத்திரை முடிந்ததும் பாரம்பரிய முறைப்படி தேரின் பாகங்கள் பிரிக்கப்படும். மரங்களின் ஒருசில பகுதிகள், மடப்பள்ளி சமையலறை பயன்பாட்டுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. முக்கியமான பாகங்கள் பக்தர்களுக்காக ஏலம் விடப்படும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதிதாக தேர் செய்யப்பட்ட பிறகே, உலக பிரசித்தி பெற்ற புரி ஜெகன்னாதர் ரத யாத்திரை தொடங்குகிறது.

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