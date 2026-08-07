கடன் வாங்கியவர்களை அச்சுறுத்தக்கூடாது; இரவில் அழைக்கக்கூடது: வங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி கட்டுப்பாடு
கடன் வாங்கியவர்களை அச்சுறுத்தக்கூடாது; இரவில் அழைக்கக்கூடது: வங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி கட்டுப்பாடு
UPDATED : ஆக 07, 2026 05:31 PM
ADDED : ஆக 07, 2026 05:30 PM
UPDATED : ஆக 07, 2026 05:31 PM ADDED : ஆக 07, 2026 05:30 PM
- நமது நிருபர் -
வங்கிகளில் கடன் வாங்கியவர்களிடம் அதனை திருப்பிப் பெறுவதற்கான புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டு உள்ளது. வங்கிகளுக்கும், கடன் வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கும் இது பொருந்தும்.
கடனை திருப்பி பெறும் முறை, கள ஆய்வு தொழில்நுட்ப ரீதியில் திரும்பப் பெறுவது குறித்து அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சாதனங்களை முடக்குவதற்கும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நடைமுறைகள் வரும் ஜனவரி 1ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது.
புதிய விதிமுறைகள் பின் வருமாறு
* கடன் கொடுத்த நிறுவனங்கள் மற்றும் திருப்பி வசூலிக்கும் ஏஜென்ட்கள் அனைவரும் காலை 8 மணி முதல் இரவு 7 மணி வரை மட்டுமே கடன் வாங்கியவரை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். இந்த நேரத்திற்கு பிறகு அவர்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்றால், அதற்கு அனுமதி வாங்க வேண்டும். அல்லது கடன் கொடுத்தவர்கள் வேண்டுகோள் வைத்திருக்க வேண்டும்.
* மருத்துவ அவசர நிலை, திருமணம், துக்க நிகழ்வு உள்ளிட்ட உணர்வுப்பூர்வமான நேரங்களில் கடன் வாங்கியவர்களை தொடர்பு கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.
* கடனை திரும்பப் பெறும் நடவடிக்கைகளின் போது, அச்சுறுத்தல், அநாகரிகமாக அல்லது மிரட்டும் வகையில் பேசக்கூடாது.
* கடனாளிகளை திரும்பத் திரும்ப தொடர்பு கொள்ளவோ, பொது வெளியில் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்கள் முன்னிலையில் அவமானப்படுத்துவதற்கோ மற்றும் சொத்துகள் அல்லது நற்பெயருக்கு அச்சுறுத்தல் விடுப்பதற்கு அனுமதியில்லை.
* கடன் வாங்கியவரை அவமானப்படுத்தும் நோக்கத்தில் அவரது தனிப்பட்ட தகவல்கள், புகைப்படங்கள், வீடியோக்களை கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள் மற்றும் ஏஜென்ட்களும் சமூக ஊடகங்களில் பகிர ரிசர்வ் வங்கி தடை விதித்துள்ளது.
* கடன் வாங்கியவரை நேரில் அணுகுவதற்கு ஒரு நாள் முன்னதாக அது குறித்து தகவல் தெரிவிப்பதுடன், இதனை கையாளும் கடன் திருப்பி வசூலிக்கும் நிறுவனங்கள் குறித்த தகவலை சம்பந்தப்பட்ட நபரிடம் வங்கிகள் தெரிவிக்க வேண்டும்.
*கடன் வாங்கியவர்களை, அவர்கள் குறிப்பிடும் இடத்தில் தான் , கடன் வசூலிக்கும் நிறுவனங்கள் சந்திக்க வேண்டும். ஒரு வேளை, கடன் வாங்கியவர் எந்த இடத்தையும் குறிப்பிடாவிட்டாலும், அல்லது அவர் குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு வராமல் ஏமாற்றினால் மட்டுமே அவரின் வீடு அல்லது பணிபுரியும் இடங்களுக்கு கடன் வசூலிக்கும் நிறுவனங்கள் நேரில் செல்லலாம்.
* கடன் வசூலிக்க செல்பவர்கள் முறையான அடையாள அட்டை, அங்கீகார கடிதம், நோட்டீஸ் உள்ளிட்டவற்றை எடுத்து செல்ல வேண்டும். அங்கீகார கடிதத்தில், வங்கியின் குறைதீர் அதிகாரி மற்றும் கடன் மீட்பு நிறுவனத்தின் தகவல்கள் இடம்பெற்றிருப்பது முக்கியம்.
*கடனை திரும்பப் பெறுவதற்கான தொலைபேசி அழைப்புகள், மொபைல் எண், அழைத்த நேரம் உள்ளிட்டவற்றை வங்கிகள் குறைந்தது ஆறு மாதங்கள் சேமித்து வைத்து இருக்க வேண்டும்.
*கடனை வசூலிக்கும் பணி, வெளி நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டாலும் அந்த நிறுவனங்களின் நடவடிக்கைகளுக்கு கடன் கொடுத்த வங்கிகளே பொறுப்பு. மீட்பு பணியில் ஈடுபடும் ஏஜென்ட்களை வங்கிகள் கண்காணித்து, விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
* கடனை திருப்பி பெறுவதற்காக, வாங்குபவர்களின் முக்கியமான மற்றும் தேவையான தகவல்களை பெறலாம். ஆனால், அது தவறாக பயன்படுத்தப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
* லேப்டாப், கம்ப்யூட்டர்கள் மற்றும் மொபைல்போன் ஆகியவற்றை, வாங்குவதற்காக கடன் வாங்கி, திருப்பி செலுத்தாமல் இருந்தால் மட்டுமே அதனை முடக்கலாம். மாறாக தனிநபர் கடன் பெறுபவர்களுக்கு அத்தகைய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட முடியாது.
* மேலும் இஎம்ஐ தவறிய உடனேயே ரிமோட் வாயிலாக அந்த சாதனங்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடாது. குறைந்தது 30 நாட்களுக்கு பிறகு தான் இத்தகைய நடவடிக்கை துவங்கும். 60 நாட்கள் கடன் நிலுவையில் இருந்தால் மட்டுமே சாதனங்களை முடக்கலாம். அப்போதும், அத்தியாவசிய சேவைகளை தொடர வேண்டும். தொலைபேசி அழைப்புகள், குறுஞ்செய்திகள், அவசரகால தொடர்புகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்புக்கும் தேவையான அம்சங்களை தடுக்கக்கூடாது.
* புகைப்படங்கள் , வீடியோக்கள், மொபைல் எண்கள், எஸ்எம்எஸ், அழைப்பு விவரங்கள் மற்றும் லொகேஷன் உள்ளிட்டவற்றை அணுகுவதற்கும் தடை விதித்துள்ளது. கடன் திருப்பி செலுத்தப்பட்ட ஒரு மணி நேரத்திற்குள் முடக்கம் நீக்கப்பட வேண்டும்.
* கடன் திருப்பி செலுத்தப்பட்ட பிறகு, குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் சாதனத்தை முடக்கத்தை நீக்கத் தவறினால், ஒவ்வொரு மணி நேர தாமதத்திற்கும் ரூ.250 இழப்பீடாக அந்த சாதனங்களின் உரிமையாளர்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம். கடன் வழங்கும் ஒப்பந்தத்திலும், சாதனங்கள் முடக்கம் குறித்து குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.