நீட் வினாத்தாள் கசிவு குறித்து விவாதிக்க தயார்; லோக்சபாவில் கிரண் ரிஜிஜூ பேச்சு
நீட் வினாத்தாள் கசிவு குறித்து விவாதிக்க தயார்; லோக்சபாவில் கிரண் ரிஜிஜூ பேச்சு
ADDED : ஜூலை 22, 2026 01:18 PM
ADDED : ஜூலை 22, 2026 01:18 PM
புதுடில்லி: நீட் வினாத்தாள் கசிவு குறித்து விவாதிக்க தயாராக இருப்பதாக லோக் சபாவில் மத்திய பார்லி விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ தெரிவித்துள்ளார்.
நீட் வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக பார்லியில் எதிர்க்கட்சிகள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், லோக்சபாவில் அவர் பேசியதாவது; கடந்த 3 நாட்களாக விவாதிக்க அரசு முன்வந்துள்ளது.
நீட் வினாத் தாள் கசிவு குறித்து விவாதிக்க அரசு தயாராக உள்ளது. விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் இந்த விவாதம் நடைபெறும். இந்த விவாதம் குறித்து அனைத்துக் கட்சிகளின் அவைத் தலைவர்களுடன் ஆலோசிக்கப்படும், என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து, இந்த விவகாரம் குறித்து மத்திய அரசு விவாதிக்கத் தயாராக இருப்பதாகவும், விவாதத்திற்கான நிகழ்ச்சி நிரலை முடிவு செய்ய எதிர்க்கட்சிகளுக்கு லோக்சபா சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா அழைப்பு விடுத்தார்.
சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் கூறுகையில், ', நீட் வினாத்தாள் கசிவு குறித்த விவாதம் அரசியல் கட்சிகளின் நலன்களை விடப் பெரியது. இந்த விவாதம் வெறும் ராஜினாமாவோடு மட்டும் முடிந்துவிடக் கூடாது.
தவறு செய்தவர்கள் மீது எடுக்கப்படும் நடவடிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும். பிரதமர் மோடி அவையில் இது குறித்து அறிக்கை வெளியிட வேண்டும்,' என்று அவர் கூறினார்.