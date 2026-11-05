எஸ்ஐஆர் குறித்து பார்லியில் விவாதிக்க தயாரா? ராகுலுக்கு மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா சவால்
எஸ்ஐஆர் குறித்து பார்லியில் விவாதிக்க தயாரா? ராகுலுக்கு மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா சவால்
ADDED : நவ 05, 2026 09:17 PM
ADDED : நவ 05, 2026 09:17 PM
-நமது நிருபர்-
எஸ்.ஐ.ஆர்., விவகாரத்தில் தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி காங்., தலைமையிலான, 'இண்டி' கூட்டணி போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறது. 'இந்த விவகாரம் குறித்து பார்லி.,யில் பிரதமர் மோடி விவாதிக்க வேண்டும்' என, ராகுல் சவால் விடுத்துள்ளார். மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா பதிலடி தந்துள்ளார்.
ஹரியானாவின் கர்னாலில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் அமித் ஷா பேசியதாவது: ராகுல் ஜி, நீங்கள் ஒரு பொறுப்பான விவாதம் நடத்த விரும்பினால், பார்லி.,யில் வந்து விவாதியுங்கள். நேருக்கு நேர் விவாதிப்போம். ஆனால், உங்களால் எதிர்கொள்ள முடியாது. எப்போதும் போல் நீங்கள் ஓடிவிடுவீர்கள்.
எஸ்ஐஆர் குறித்து விவாதிக்க பார்லி.,யில் சிறப்பு கூட்டத்தை கூட்ட நாங்கள் தயார். உங்களுக்கு பிரதமருடன் விவாதிக்க வேண்டும் என்றால், அவருக்கு நேரடியாக ஒரு கடிதம் எழுதுங்கள்.
இதை உங்களுக்கு ஒரு சவாலாகவே விடுக்கிறேன்.
80 ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு ஜனநாயக நாடு, உங்கள் ஏமாற்று வேலைகளுக்கு ஏமாந்துவிடும் என நீங்கள் உண்மையிலேயே நம்புகிறீர்களா? உங்களின் வெளிநாட்டு பயணம் குறித்து மக்களுக்கு விளக்கம் அளியுங்கள்.
எதிர்க்கட்சி தலைவர் பொறுப்பில் இருக்கும் உங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வது மக்களின் உரிமை. பார்லி.,யில் குழப்பதை ஏற்படுத்துவதையும், அதை செயல்படாமல் முடக்குவதையும் ஒரு கலாசாரமாகவே ராகுல் மாற்றிவிட்டார். பார்லி.,யை நடத்தவிடாமல் குழப்பவாதி போல அவர் செயல்படுகிறார். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.