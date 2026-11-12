நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தாலும் சந்திக்க தயார்; அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தாலும் சந்திக்க தயார்; அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
UPDATED : நவ 12, 2026 01:39 PM
ADDED : நவ 12, 2026 11:45 AM
UPDATED : நவ 12, 2026 01:39 PM ADDED : நவ 12, 2026 11:45 AM
ஈரோட்டில் நிருபர்கள் சந்திப்பில், அடுத்த சட்டசபை கூட்ட தொடரில் எதிர்க்கட்சிகள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது என கேள்வி எழுப்பினர்.
செங்கோட்டையன் பதில்: அது நீங்கள் தான் சொல்லி கொள்கிறீர்கள்; எதிர்க்கட்சியினர் ஒருத்தரும் சொல்லவில்லை; பொதுவாக இதுவரைக்கும் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரும் எண்ணம் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு இல்லை; அப்படி இருக்கும் என்றால் அதையும் எதிர்க்கொள்ள அரசு தயாராக இருக்கிறது. அதுபோன்ற எண்ணங்களே அவர்களுக்கு முதலில் கிடையாது.
தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்!
ஈரோட்டில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர் சந்திப்பு; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு