ரியல் எஸ்டேட் ஆணைய தலைவர் திடீர் ராஜினாமா: உறுப்பினர்களும் விலகினர்
ரியல் எஸ்டேட் ஆணைய தலைவர் திடீர் ராஜினாமா: உறுப்பினர்களும் விலகினர்
ADDED : ஜூலை 05, 2026 07:15 PM
ADDED : ஜூலை 05, 2026 07:15 PM
சென்னை: தமிழக ரியல் எஸ்டேட் ஆணைய தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள், தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில், 2017 முதல் ரியல் எஸ்டேட் ஆணையம், மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் போன்றவை செயல்பட்டு வருகின்றன. தமிழக அரசின் தலைமை செயலராக இருந்து ஓய்வு பெற்ற ஷிவ்தாஸ் மீனா, 2024 ஆகஸ்ட் மாதம், ஆணையத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். அவருடன், எல்.சுப்ரமணியன், எம்.கிருஷ்ணமூர்த்தி, டி.ஜெகநாதன், சுகுமார் சிட்டிபாபு ஆகியோர் உறுப்பினர்களாக இருந்தனர். இவர்கள் அனைவரும், கடந்த தி.மு.க., ஆட்சிக் காலத்தில் நியமிக்கப்பட்டவர்கள்.
இந்நிலையில், தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில், நிர்வாக ரீதியாக பல்வேறு மாற்றங்கள் நடந்து வருகின்றன. இது குறித்த அறிவுறுத்தல்கள், பல்வேறு துறைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. இதன் அடிப்படையில், ரியல் எஸ்டேட் ஆணைய தலைவர் ஷிவ்தாஸ் மீனா, உறுப்பினர்கள் சுப்ரமணியன், சுகுமார் சிட்டிபாபு ஆகியோர், தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்வதாக, வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை செயலருக்கு கடிதம் கொடுத்துள்ளனர். மீதியுள்ள இரண்டு உறுப்பினர்கள், இன்னும் தங்கள் ராஜினாமா கடிதங்களை அனுப்பவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இவர்களின் ராஜினாமா கடிதங்கள் தொடர்பாக, அரசு முடிவு எடுக்கும் வரை, இவர்கள் பதவிகளில் தொடர்வர் என, கூறப்படுகிறது.