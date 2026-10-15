திமுக வட்டச்செயலர் ஆக்கிரமித்த ரூ.5 கோடி மதிப்பு இடம் மீட்பு
திமுக வட்டச்செயலர் ஆக்கிரமித்த ரூ.5 கோடி மதிப்பு இடம் மீட்பு
ADDED : அக் 15, 2026 09:33 PM
ADDED : அக் 15, 2026 09:33 PM
திருச்சி: திருச்சி தி.மு.க., வட்டச்செயலர் ஜனார்த்தனன், 35, ஆக்கிரமித்த, 5 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள இடத்தை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மீட்டனர்.
திருச்சி, திருவானைக்காவலில் 'அகிலா கார்டன்' என்ற வீட்டுமனை பிரிவுக்கான பூங்கா, பொதுப்பாதை மற்றும் திட்டசாலை என, 15 ஆயிரம் சதுரஅடி இடம் ஒதுக்கப்பட்டு, திருச்சி மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
அந்த இடத்தில், திருவானைக்காவலை சேர்ந்த, 6வது வார்டு தி.மு.க., வட்டச்செயலர் ஜனார்த்தனன், தி.மு.க., முன்னாள் கோட்டத்தலைவர் ராஜசேகரன் மகன் சரவணன் ஆகியோர் ஆக்கிரமித்து, சுற்றுச்சுவர் எழுப்பி, மாட்டுக்கொட்டகை, கார் 'ஷெட்' அமைத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, திருச்சி கலெக்டர் மற்றும் மாநகராட்சிக்கு பல்வேறு புகார்கள் வந்தன. அதன்படி, திருச்சி மாநகராட்சி கமிஷனர் பொன்மணி உத்தரவில், ஸ்ரீரங்கம் உதவி கமிஷனர் முத்து முருகேச பாண்டியன் தலைமையிலான மாநகராட்சி அதிகாரிகள், போலீசார் உள்ளிட்டோர் மதியம், ஆக்கிரமிப்பு இடத்தை மீட்டு, மாநகராட்சி கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தனர்.
ஜனார்த்தனன் தாய் கலைமணி, 6வது வார்டு மாநகராட்சி கவுன்சிலராக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.