இந்தியாவில் அதிநவீன போர் விமானத்திற்கான இன்ஜின் தயாரிப்பு: ரிலையன்ஸ், ரோல்ஸ் ராய்ஸ் நிறுவனங்கள் கைகோர்ப்பு
இந்தியாவில் அதிநவீன போர் விமானத்திற்கான இன்ஜின் தயாரிப்பு: ரிலையன்ஸ், ரோல்ஸ் ராய்ஸ் நிறுவனங்கள் கைகோர்ப்பு
ADDED : ஆக 14, 2026 09:13 PM
ADDED : ஆக 14, 2026 09:13 PM
புதுடில்லி: இந்தியாவில் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் அதிநவீன ஐந்தாம் தலைமுறைக்கான போர் விமானத்திற்கான இன்ஜின் தயாரிப்பில் ரிலையன்ஸ் மற்றும் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் நிறுவனங்கள் கூட்டணி சேர்ந்துள்ளன.
அதிநவீன போர் விமானங்கள் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படுவதில் உதிரி இன்ஜின் கிடைப்பது பெரிய சவாலாக இருந்து வந்தது. வெளிநாடுகளையே நம்ப வேண்டிய நிலை இருந்தது.
இந்நிலையில், இன்ஜின் தயாரிப்பில் இந்தியாவின் பிரபலமான ரிலையன்ஸ் மற்றும் சர்வதேச அளவில் பிரபலமான ரோல்ஸ் ராய்ஸ் நிறுவனங்கள் ஒன்று சேர்ந்துள்ளன.
இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட கூட்டறிக்கையில் கூறப்பட்டு உள்ளதாவது: இந்தியாவில் ஒரு வான்வெளி எரிவாயு வளாகம் அமைப்பது குறித்து ஆராயப்பட்டு வருகிறது. இந்த மையம், வடிவமைப்பு, மேம்பாடு, உற்பத்தி, சோதனை, கட்டமைப்பு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய இன்ஜின் தரம் மற்றும் நீண்ட காலம் பராமரிப்பு ஆகியவற்றை உறுதி செய்வதை நோக்கமாக கொண்டிருக்கும்.
இக்கூட்டணியானது, ரோல்ஸ் ராய்ஸின் விமான இயந்திர தொழில்நுட்ப அனுபவத்தையும், ரிலையன்சின் தொழில்நுட்பம், உற்பத்தி மற்றும் திட்டச் செயலாக்கம் ஆகியவற்றில் உள்ள திறன்களையும் ஒன்றிணைக்கும்.
மேலும் அதிநவீன ஐந்தாம் தலைமுறைக்கான போர் விமானத் திட்டத்திற்கான இன்ஜினை உள்நாட்டிலேயே உருவாக்குவதே முக்கியமான நோக்கம். இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.