காஞ்சி வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் ஆகம விதிகளுக்கு முரணாக இருந்த படிக்கட்டுகள் அகற்றம்
காஞ்சி வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் ஆகம விதிகளுக்கு முரணாக இருந்த படிக்கட்டுகள் அகற்றம்
UPDATED : அக் 19, 2026 02:19 AM
ADDED : அக் 19, 2026 02:15 AM
UPDATED : அக் 19, 2026 02:19 AM ADDED : அக் 19, 2026 02:15 AM
சென்னை: காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில், ஆகம விதிகளுக்கு முரணாக அமைக்கப்பட்ட படிக்கட்டுகள் அகற்றப்பட்டன.
பிரசித்தி பெற்ற காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலின் கருவறைக்கு செல்லும் வழியில், பாரம்பரியமாக ஆறு படிக்கட்டுகள் மட்டுமே இருந்தன. கோவில் நிர்வாகமும், ஹிந்து சமய அறநிலைய துறையும் இணைந்து, இந்த பாரம்பரிய படிக்கட்டுகளை, பத்து படிக்கட்டுகளாக மாற்றியமைத்தன.
இது, ஆகம விதிகளுக்கு முரணானது என, பக்தர்கள் மற்றும் ஹிந்து அமைப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். கோவிலின் பாரம்பரியத்தையும், ஆகம விதிகளையும் மீறியதை கண்டித்து, காஞ்சி மாவட்ட ஹிந்து முன்னணி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டங்களும், தொடர் போராட்டங்களும் நடத்தப்பட்டன. அதற்கு தற்போது பலன் கிடைத்துள்ளது.
இதுகுறித்து, ஹிந்து முன்னணி மாநில செய்தி தொடர்பாளர் இளங்கோவன் கூறியதாவது:
வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில், பத்தாக மாற்றப்பட்டிருந்த படிக்கட்டுகள், மீண்டும் ஆறு என்ற அடிப்படையில், பழைய நிலைக்கு மாற்றப்பட்டது வரவேற்கத்தக்கது.
தொன்மையான ஆலயங்களின் ஆகம நெறிகளையும், பாரம்பரியத்தையும் காப்பதற்காக, ஹிந்து முன்னணி நடத்திய தொடர் போராட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி. கோவில்களில் ஆகம விரோத போக்கு தொடர்ந்தால், போராடி பாரம்பரியத்தை பாதுகாப்போம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.