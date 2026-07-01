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புதுப்பிக்கத்தக்க மின் திட்டங்கள் முடக்கம்; மின் வாரியத்திடம் அரசு அறிக்கை கேட்பு 

புதுப்பிக்கத்தக்க மின் திட்டங்கள் முடக்கம்; மின் வாரியத்திடம் அரசு அறிக்கை கேட்பு 

ADDED : ஜூலை 01, 2026 05:25 AM

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ADDED : ஜூலை 01, 2026 05:25 AM

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சென்னை: புதிதாக அமைக்கப்பட்டு, மின் உற்பத்திக்கு தயாராக உள்ள சூரியசக்தி, காற்றாலை மின் நிலையங்களை, துணைமின் நிலையங்களுடன் இணைக்காமல், மின் வாரியம் தாமதம் செய்கிறது. இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள, முதலீட்டாளர்கள் முறையீடு செய்ததை அடுத்து, அதன் விபரங்களை சமர்ப்பிக்க, மின் வாரியத்திற்கு, அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

சூரியசக்தி


தமிழகத்தில், மின் வாரியத்திற்கு, மின்சாரத்தை விற்கவும், சொந்த மின் பயன்பாட்டிற்காகவும் காற்றாலை, சூரியசக்தி மின் நிலையங்களை, தனியார் நிறுவனங்கள் அமைக்கின்றன. அதன்படி, புதிதாக, 736 மெகா வாட் திறனில் சூரிய சக்தி; 400 மெகா வாட் திறனில், காற்றாலை மின் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டு, மின் உற்பத்திக்கு தயாராக உள்ளன.

புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள காற்றாலை, சூரியசக்தி மின் நிலையங்களை, துணைமின் நிலையங்களுடன் இணைக்க, ஒப்புதல் தரக் கூடாது என, பொறியாளர்களுக்கு, மின் வாரியம் மே மாதம் உத்தரவிட்டது.

முதலீடு


எனவே, புதிதாக அமைக்கப்பட்டு தயாராக உள்ள சூரியசக்தி, காற்றாலை மின் உற்பத்தி தொடங்க முடியாமல், மாதக்கணக்கில் மின் உற்பத்தி முடங்கியுள்ளது. இதனால், அத்திட்டங்களில் முதலீடு செய்தோர், கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த விபரத்தை அவர்கள், தமிழக அரசின் உயரதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு எடுத்து சென்றுள்ளனர். இது தொடர்பாக அறிக்கை அளிக்க, மின் வாரியத்திற்கு, அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இது குறித்து, முதலீட்டாளர்கள் கூறுகையில், 'பசுமை மின்சாரத்தை வீணடிக்கக் கூடாது என, மத்திய அரசு தெரிவித்து உள்ளது. 'ஆனால், தமிழக மின் வாரியம், கோடிக்கணக்கில் முதலீடு செய்து, புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள காற்றாலை, சூரியசக்தி மின் நிலையங்களில் இருந்து, மின் உற்பத்தி தொடங்க விடாமல் தடுக்கிறது.

'இப்படி இருந்தால், எப்படி புதுப்பிக்கத்தக்க மின் திட்டங்களில், புதிய முதலீடுகளை செய்ய, முதலீட்டாளர்கள் வருவர்' என்று கூறினர்.

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