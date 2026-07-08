மறுசீரமைக்கப்படும் தேசிய தேர்வு முகமை: நீட் தேர்வை ஒரு வாரம் நடத்த திட்டம்
மறுசீரமைக்கப்படும் தேசிய தேர்வு முகமை: நீட் தேர்வை ஒரு வாரம் நடத்த திட்டம்
ADDED : ஜூலை 08, 2026 04:40 AM
ADDED : ஜூலை 08, 2026 04:40 AM
புதுடில்லி: 'நீட்' வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரம் நாடு முழுதும் கடும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில், அத்தேர்வு உட்பட தேசிய அளவில் பல முக்கிய தேர்வுகளை நடத்தும் என்.டி.ஏ., எனப்படும், தேசிய தேர்வு முகமையை முழுமையாக மறுசீரமைக்கும் பணிகள் வேகமாக நடக்கின்றன.
எதிர்பார்ப்பு
இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வு, மே 3ல் நடந்தது. வினாத்தாள் கசிந்ததாக எழுந்த புகாரை அடுத்து, தேர்வை என்.டி.ஏ., ரத்து செய்தது. தொடர்ந்து, கடந்த 21ல், நீட் மறு தேர்வு நடந்தது.
நீட் வினாத்தாள் அடிக்கடி கசிவதால், என்.டி.ஏ., அமைப்பு கடும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளானது. இதையடுத்து, 'அடுத்தாண்டு முதல் நீட் தேர்வு கணினி வழி முறையில் நடத்தப்படும்' என, பா.ஜ., மூத்த தலைவரும், மத்திய கல்வி அமைச்சருமான தர்மேந்திர பிரதான் அறிவித்தார்.
இந்நிலையில், என்.டி.ஏ., அமைப்பை மறுசீரமைக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இந்த சீர்திருத்தங்கள் அமைப்பின் கட்டமைப்பு, உட்கட்டமைப்பு, தொழில்நுட்பம் மற்றும் செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும் என, கூறப்படுகிறது. இந்த முழு பணிகளும் வரும் அக்டோபருக்குள் முடிவடையும் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தற்போது, என்.டி.ஏ., அமைப்பில், 150 பணியிடங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளன. 'இஸ்ரோ' முன்னாள் தலைவர் கே.ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையிலான ஏழு பேர் அடங்கிய உயர்மட்டக் குழு அளித்த பரிந்துரைகளின்படியே இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப் படுகின்றன.
அடுத்தாண்டு முதல் நீட் தேர்வு கணினி வழி முறையில் நடக்கவுள்ள நிலையில், தேர்விலும் சில அதிரடி மாற்றங்களை கொண்டு வர மத்திய கல்வி அ மைச் சகம் திட்டமிட்டுள்ளது. அதன்படி, நாடு முழுதும், 500 நகரங்களில் உள்ள 1,000 மையங்களில், 5 முதல் 6 நாட்களுக்கு நீட் தேர்வை நடத்த திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது.
கால அட்டவணை
இதில் முக்கியமாக, தேர்வு மையங்களாக பெரும்பாலும் கேந்திரிய வித்யாலயா மற்றும் நவோதயா வித்யாலயா போன்ற அரசு கல்வி நிறுவனங்களே தேர்ந் தெடுக்கப்பட உள்ளன. சில புகழ்பெற்ற தனியார் கல்வி நிறுவனங் களும் தேர்வு மையங்களாக தேர்வு செய்யப் படலாம்.
ஒவ்வொரு மையத்திலும் நாளொன்றுக்கு, 500 மாணவர்கள் தேர்வு எழுதும் வகையில் வசதி செய்யப்பட உள்ளது. தேர்வுக்கான கால அட்டவணை, தேர்வு நகரங்கள் மற்றும் பிற விபரங்கள் குறித்த முழுமையான அறிவிப்பு, என்.டி.ஏ., மறுசீரமைப்புக்கு பின் வெளியாகும் என, தெரிகிறது.