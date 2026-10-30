சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலை நிர்வகிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் தலைமையில் குழு: ஐகோர்ட் உத்தரவு
சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலை நிர்வகிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் தலைமையில் குழு: ஐகோர்ட் உத்தரவு
UPDATED : அக் 30, 2026 10:57 PM
ADDED : அக் 30, 2026 06:51 PM
UPDATED : அக் 30, 2026 10:57 PM ADDED : அக் 30, 2026 06:51 PM
சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் கனகசபை மீது ஏறி பக்தர்கள் தரிசனம் செய்யும் வகையில் தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்தது. இதனை எதிர்த்து பொது தீட்சிதர்கள் தரப்பில் சென்னை ஐகோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. தமிழக அரசின் உத்தரவுக்கு ஆதரவாகவும் மனு தாக்கல் செ ய்யப்பட்டது.
இந்த மனுக்களை நீதிபதிகள் ஜெயச்சந்திரன், மனோகரன் விசாரித்தனர்.
நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: கோயிலின் நிர்வாகத்தை தீட்சிதர்களிடம் ஒப்படைத்து 2014 ல் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு பின், அவர்கள் கோயிலை முறையாக நிர்வகிக்கவில்லை. நிர்வாகத்தை கண்காணிக்க ஓய்வு பெற்ற ஐகோர்ட் நீதிபதிகள் பாரதிதாசன்( தலைவர்) சுரேஷ்குமார்( துணைத் தலைவர்) கொண்ட குழு அமைக்கப்படுகிறது. ஓய்வு பெ ற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி ராஜேந்திரன் உறுப்பினராகவும், பொது தீட்சிதர்கள் சங்கத்தின் செயலர், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை செயலர் ஆகியோரை அலுவல் சாரா உறுப்பினராக நியமிக்கப்படுகின்றனர்.
தீட்சிதர்கள் கோவிலுக்குள் கட்டுமானங்களை எழுப்பி உள்ளனர். இதனால் புராதன கட்டடங்களுக்கு சேதம் ஏற்பட்டது. கோயிலின் புராதன கட்டடங்களுக்கு இடையூறுாக அனுமதியின்றி கட்டப்பட்ட தேவையற்ற கட்டடங்களை அப்புறப்படுத்த தமிழக புராதன சின்ன ஆணையத்துடன் ஆலோசித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள கோயில் சொத்துகளை மாவட்ட நிர்வாகத்தின் உதவியுடன் மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.