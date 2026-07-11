ஐஆர்சிடிசிக்கு புதிய இணையதளம் மாற்றங்களுடன் ஜூலை 15ல் அறிமுகம்
ஐஆர்சிடிசிக்கு புதிய இணையதளம் மாற்றங்களுடன் ஜூலை 15ல் அறிமுகம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 12:41 PM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 12:41 PM
வரும் ஜூலை 15ம் தேதி ஐஆர்சிடிசி இணையதளத்தில் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவின் போது ஏற்படும் சர்வர் கோளாறு மற்றும் கேப்ட்சா தாமதம் போன்ற பிரச்னைகளுக்குத் தீர்வு காண, மேம்படுத்தப்பட்ட அதிவேக வசதிகளுடன் கூடிய புதிய இணையதளம் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.
நமது நிருபர்
ஐ.ஆர்.சி.டி.சி., எனப்படும் இந்திய ரயில்வே உணவு மற்றும் சுற்றுலா கழகத்தின் இணையதளத்தில் ரயில் டிக்கெட்டுகள் முன்பதிவு செய்வதில் பல சிக்கல்கள் ஏற்பட்டன. குறிப்பாக, 'கேப்ட்சா' எனப்படும், பாதுகாப்பு சரிபார்ப்பு குறியீடு முறை, தட்கால் டிக்கெட் முன்பதிவு நேரங்களில் ஏற்படும் இணையதள முடக்கம் மற்றும் ஓ.டி.பி., எனப்படும் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் கடவுச்சொல் கிடைப்பதில் தாமதம் போன்றவற்றால் லட்சக்கணக்கான பயனர்கள் பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் புதிய இணையதளம் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.
டிக்கெட் முன்பதிவை எளிமையாகவும் தடையின்றியும் செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்ட நான்கு முக்கிய மேம்பாடுகளை இந்த பீட்டா பதிப்பு கொண்டுள்ளது. முன்பதிவு செய்யும் போது தேவையற்ற கேப்ட்சாக்களை நீக்குதல், தேவையற்ற பாப்-அப்களை அகற்றுதல், மற்றும் ஒளிரும் கிராபிக்ஸ் ஆகியவை இதில் அடங்கும். நாம் இன்னும் அதிக முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். எங்களின் முயற்சிகளைத் தொடர்வோம்,' என்று ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.