சொத்து வரி பெயர் மாற்ற ரூ.5,000 லஞ்சம்; வருவாய் உதவியாளர் கைது
சொத்து வரி பெயர் மாற்ற ரூ.5,000 லஞ்சம்; வருவாய் உதவியாளர் கைது
ADDED : ஜூலை 02, 2026 06:43 PM
ADDED : ஜூலை 02, 2026 06:43 PM
திருச்சி: சொத்து வரி பெயர் மாற்ற, 5,000 ரூபாய் லஞ்சம் பெற்ற, மாநகராட்சி வருவாய் உதவியாளர் கைதானார்.
திருச்சி, பொன்மலையைச் சேர்ந்தவர் சக்தி கணபதி, 32. இவர், அப்பகுதியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வீடு வாங்கியுள்ளார். அதற்கு சொத்து வரி, குடிநீர் வரி, பாதாள சாக்கடை வரி ஆகியவற்றில், பெயர் மாற்றம் செய்ய விண்ணப்பித்தார்.
டி.வி.எஸ்., டோல்கேட்டில் உள்ள மாநகராட்சி பொன்மலை கோட்ட அலுவலகம் சென்றபோது, அங்கிருந்த வருவாய் உதவியாளர் ராமமூர்த்தி, 33, என்பவர், பெயர் மாற்றம் செய்ய, 5,000 ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டார்.
சக்தி கணபதி, திருச்சி லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசில் புகார் அளித்தார். போலீசார் ஆலோசனைப்படி, இன்று காலை பொன்மலை கோட்ட அலுவலகத்தில், சக்தி கணபதி பணம் கொடுத்தபோது, ராமமூர்த்தியை கையும், களவுமாக போலீசார் கைது செய்தனர்.