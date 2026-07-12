பட்டா மாற்றம் செய்ய ரூ.2,500 லஞ்சம்; கைதான வருவாய் ஆய்வாளர் சஸ்பெண்ட்
பட்டா மாற்றம் செய்ய ரூ.2,500 லஞ்சம்; கைதான வருவாய் ஆய்வாளர் சஸ்பெண்ட்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 10:10 PM
ADDED : ஜூலை 12, 2026 10:10 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி தாலுகா அலுவலகத்தில் வீட்டுமனை பட்டா மாற்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்ய ரூ.2,500 லஞ்சம் பெற்றதாக கைது செய்யப்பட்ட முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், பிரிதிவிமங்கலம் கரீம்ஷா தக்காவை சேர்ந்தவர் அன்வர்ஷரீப் மகன் குதாவன்ஷரீப்,49, எலக்ட்ரீசியன். இவருக்கு சொந்தமான வீட்டுமனை உள்ளது. இந்த இடத்தை கணினியில் பதிவேற்றம் செய்து பட்டா மாற்றம் செய்யக்கோரி குதாவன்ஷரீப் கள்ளக்குறிச்சி தாலுகா அலுவலகத்தில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் விண்ணப்பித்தார்.
தாலுகா அலுவலகத்தில் முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளராக பணியாற்றும் எறையூர் சேவியர் மகன் ஆரோன், 31, என்பவர் பட்டா வழங்க பரிந்துரை செய்வதற்காக 2,500 ரூபாய் லஞ்சமாக கேட்டுள்ளார். இது குறித்து குதாவன்ஷரீப் அளித்த புகாரின் பேரில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு, ரசாயனம் தடவிய ரூபாய் நோட்டுகளை வழங்கினர்.
அந்தப் பணத்தை குதாவன்ஷரீப்பிடமிருந்து லஞ்சமாக பெற்ற ஆரோனை, கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பாக, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் கையும், களவுமாக கைது செய்தனர்.
இந்த நிலையில், லஞ்ச வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட வருவாய் ஆய்வாளர் ஆரோனை சஸ்பெண்ட் செய்து மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.