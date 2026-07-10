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பட்டா மாற்றத்திற்கு பரிந்துரைக்க லஞ்சம்; வருவாய் ஆய்வாளர் கைது

பட்டா மாற்றத்திற்கு பரிந்துரைக்க லஞ்சம்; வருவாய் ஆய்வாளர் கைது

5

ADDED : ஜூலை 10, 2026 06:19 PM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 06:19 PM

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நமது நிருபர்

கள்ளக்குறிச்சி தாலுகா அலுவலகத்தில் வீட்டுமனையை கணினியில் பதிவேற்றம் செய்து பட்டா மாற்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்ய லஞ்சம் பெற்ற முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளரை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், பிரிதிவிமங்கலம் கரீம்ஷா தக்காவை சேர்ந்தவர் அன்வர்ஷரீப் மகன் குதாவன்ஷரீப்,49; எலக்ட்ரீசியன். இவருக்கு சொந்தமான வீட்டுமனை உள்ளது. இந்த இடத்தை கணினியில் பதிவேற்றம் செய்து பட்டா மாற்றம் செய்யக்கோரி குதாவன்ஷரீப் கள்ளக்குறிச்சி தாலுகா அலுவலகத்தில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் விண்ணப்பித்தார்.

தாலுகா அலுவலகத்தில் முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளராக பணியாற்றும் எறையூர் சேவியர் மகன் ஆரோன், 31; என்பவர் பட்டா வழங்க பரிந்துரை செய்வதற்காக 2,500 ரூபாய் லஞ்சமாக கேட்டார். இது குறித்து குதாவன்ஷரீப் அளித்த புகாரின் பேரில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு, ரசாயனம் தடவிய ரூபாய் நோட்டுக்களை வழங்கினர்.

தொடர்ந்து, கள்ளக்குறிச்சி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டி.எஸ்.பி., சத்தியராஜ் தலைமையில், இன்ஸ்பெக்டர் அருண்ராஜ் உள்ளிட்ட குழுவினர் கள்ளக்குறிச்சி தாலுகா அலுவலகத்தில் இன்று (ஜூலை 10) காலை 10.30 மணியளவில் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது, குதாவன்ஷரீப்பிடமிருந்து ரூ.2,500 பணத்தை லஞ்சமாக பெற்ற ஆரோனை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் கையும், களவுமாக பிடித்து கைது செய்தனர். இச்சம்பவம் கள்ளக்குறிச்சியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

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