10 மாத சர்வதேச தேடுதல் வேட்டைக்கு கிடைத்தது பலன்; ரவுடி குர்விந்தர் எத்தியோப்பியாவில் இருந்து நாடு கடத்தல்
10 மாத சர்வதேச தேடுதல் வேட்டைக்கு கிடைத்தது பலன்; ரவுடி குர்விந்தர் எத்தியோப்பியாவில் இருந்து நாடு கடத்தல்
ADDED : நவ 08, 2026 05:00 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:00 PM
-நமது நிருபர்-
பஞ்சாபின் டர்ன் டரன் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த குர்விந்தர் சிங், 'டோனி பல்-பிரப் தஸ்சுவால்' என்ற கேங்ஸ்டர் கும்பலின் தலைவராக செயல்பட்டார். வெளிநாடுகளில் இருந்து செயல்பட்டு, பஞ்சாபில் கொலைகள், மிரட்டிப் பணம் பறித்தல் உள்ளிட்ட குற்றச்செயல்களை செயல்படுத்தியுள்ளார். இவரைப் பற்றி தகவல் தருபவர்களுக்கு பஞ்சாப் அரசு, ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வெகுமதி அறிவித்திருந்தது.
பஞ்சாப் போலீசாரின் கேங்ஸ்டர் தடுப்பு அதிரடிப் படை, வெளிநாட்டு குற்றவாளிகளை கண்காணிக்கும் பிரிவு மற்றும் மத்திய அமைப்புகள் இணைந்து 'ஆப்பரேஷன் ஷாஹித்' என்ற பெயரில் ஆசியா, தென் அமெரிக்கா, மற்றும் ஆப்ரிக்க கண்டங்களைச் சேர்ந்த பல்வேறு நாடுகளில் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டன.
எத்தியோப்பியாவில் குர்விந்தர் பதுங்கியிருப்பது கண்டுபிடித்தனர். அந்த நாட்டின் உதவியுடன், அவர் நாடு கடத்தப்பட்டார். டில்லி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் வந்திறங்கிய அவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
இந்த சர்வதேச நடவடிக்கைக்கு உதவிய வெளியுறவு அமைச்சகம் மற்றும் பிற மத்திய அமைப்புகளுக்கு பஞ்சாப் போலீசார் நன்றி தெரிவித்தனர். மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது.