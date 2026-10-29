ரூ.100 கோடி லஞ்சம்; 5 மாதம் தலைமறைவாக இருந்த திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ சரண்
ரூ.100 கோடி லஞ்சம்; 5 மாதம் தலைமறைவாக இருந்த திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ சரண்
UPDATED : அக் 29, 2026 12:37 PM
ADDED : அக் 29, 2026 11:07 AM
UPDATED : அக் 29, 2026 12:37 PM ADDED : அக் 29, 2026 11:07 AM
சென்னை: திமுக ஆட்சியில் அரசு அனுமதி அளிப்பதற்காக, தனியார் பள்ளிகளிடம் ரூ.100 கோடிக்கு மேல் லஞ்சம் பெற்ற வழக்கு விசாரணை விஸ்வரூபம் பெற்றுள்ளது. பள்ளிக்கல்வித்துறை முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ், தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவர் அரசகுமார், திமுக நிர்வாகி முத்துக்குமார் ஆகியோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
26ம் தேதி மகேஷ் கைது செய்யப்பட்டு, புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்ட அரசகுமார் ஜாமினில் வெளியே உள்ளார். ஜூன் மாதம் முதல் முத்துக்குமார் தலைமறைவாகி உள்ளார். இந்த வழக்கு தொடர்பாக மகேஷின் கூட்டாளியான சண்முக பிரியா வீட்டில் நேற்று மத்திய குற்றப்பிரிவு அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.
தற்போது, இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய திமுக நிர்வாகி முத்துக்குமார் சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் சரண் அடைந்துள்ளார். அவரை நவ.,12ம் தேதி வரை சிறையில் அடைக்க சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த மகேஷூக்கு மிக நெருக்கமானவராக வலம் வந்தவர். விருதாச்சலம் தொகுதியில் எம்எல்ஏவாக இருந்த முத்துக்குமார், திமுக ஆட்சியில் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக துணைத் தலைவராகவும் பொறுப்பு வகித்து வந்தார்.
சிறப்பு வீடியோ!
திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ முத்துகுமார் சென்னை கோர்ட்டில் சரண்; வழக்கின் பின்னணி குறித்து தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு