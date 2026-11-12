தனியார் பள்ளிகளிடம் ரூ.100 கோடி லஞ்சம்; திமுக பிரமுகர்களின் வங்கிக்கணக்குகள் முடக்கம்
தனியார் பள்ளிகளிடம் ரூ.100 கோடி லஞ்சம்; திமுக பிரமுகர்களின் வங்கிக்கணக்குகள் முடக்கம்
UPDATED : நவ 12, 2026 11:48 AM
ADDED : நவ 12, 2026 09:50 AM
UPDATED : நவ 12, 2026 11:48 AM ADDED : நவ 12, 2026 09:50 AM
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளிடம் ரூ.100 கோடி லஞ்சம் பெற்ற வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். இதே வழக்கில் திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏவும், தனியார் பள்ளிகள் சங்க மாநில பொருளாளருமான முத்துக்குமார் தலைமறைவாக இருந்து வந்தார். அக்.,28ம் தேதி சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் அவர் சரணடைந்தார்.
அவருக்கு நவம்பர் 12 வரை நீதிமன்றக் காவல் விதிக்கப்பட்டது. இன்றுடன் அவருடைய காவல் முடிவடைய இருக்கிறது. மகேஷ், அரசகுமார், முத்துக்குமாருக்கு எதிராக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
தற்போது, திமுக நிர்வாகியான முத்துக்குமாரின் 29 வங்கிக் கணக்குகளை முடக்கி, அதில் இருந்த ரூ.4.5 கோடியை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். மற்றொரு திமுக பிரமுகரான அரசகுமாரின் ரூ.4 லட்சம் இருந்த 20 வங்கிக்கணக்குகளும் முடக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷின் வங்கிக் கணக்குகளும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனால், அவருடைய வங்கிக் கணக்குகளும் முடக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
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