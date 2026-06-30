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/செய்திகள்/தமிழகம்/திமுக ஆட்சியில் அரசு துறைகளில் பயன்படுத்தப்படாத ரூ.11,526 கோடி; கருவூலத்தில் செலுத்தப்பட்டது

திமுக ஆட்சியில் அரசு துறைகளில் பயன்படுத்தப்படாத ரூ.11,526 கோடி; கருவூலத்தில் செலுத்தப்பட்டது

திமுக ஆட்சியில் அரசு துறைகளில் பயன்படுத்தப்படாத ரூ.11,526 கோடி; கருவூலத்தில் செலுத்தப்பட்டது

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ADDED : ஜூன் 30, 2026 08:22 AM

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ADDED : ஜூன் 30, 2026 08:22 AM

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நமது நிருபர்

தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகள், உள்ளாட்சி அமைப்புகள், அரசு நிறுவனங்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் நீண்டகாலமாக பயன்பாடின்றி முடங்கிக் கிடந்த11,526 கோடி ரூபாய் பொது நிதி, நிதித்துறையின் சிறப்புப் பணிக்குழு ஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்பட்டு, அரசின் கருவூலத்தில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

அரசுத் திட்டங்களுக்காக ஒவ்வொரு துறைக்கும் அரசு பல கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்கிறது. அந்த நிதி முழுமையாக பயன்படுத்தாமலும், அதிகாரிகளின் கண்காணிப்பு இல்லாததாலும் நீண்டகாலமாக அப்படியே அந்தந்த துறைகளில் இருப்பு வைக்கப்பட்டிருந்தது. இது குறித்து அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதை தொடர்ந்து, நிதித்துறையின் கீழ் சிறப்புப் பணிக்குழு ஒன்றை அரசு அமைத்தது.

இக்குழு பல்வேறு துறைகள், உள்ளாட்சி அமைப்புகள், அரசு நிறுவனங்களின் வங்கிக் கணக்குகளை ஆய்வு செய்ததில் தி.மு.க., ஆட்சியில் 2021 நவ.,1 முதல், 2025 ஜூன் 24 வரை பல்வேறு அரசுத் துறைகளிடமிருந்து, 11,526 கோடி ரூபாய், பயன்படுத்தப்படாமல் இருந்தது தெரியவந்தது.

குறிப்பாக உள்ளாட்சி துறை, ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் நலத்துறை, தமிழ்நாடு குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் வாரியம், பொதுப்பணித் துறை, கல்வித் துறை, சுகாதாரத் துறைகளில் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பயன்படுத்தப்படாமல் இருந்தது, தேனி ராம்கி என்பவர் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் மூலம் கேட்டது மூலம் தெரியவந்துள்ளது.

அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், '1 ரூபாய் கூட மீதமிருந்தாலும் அதையும் கணக்கெடுத்து மீட்டெடுக்க சிறப்புப் பணிக்குழு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது. மொத்த பணமும் அரசு கருவூலத்தில் திரும்ப செலுத்தப்பட்டது. 'எதிர்காலத்தில் நிதி முடக்கம் ஏற்படாமல் தடுப்பது ஆகிய நோக்கங்களுக்காக இந்நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது' என்றார்.

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