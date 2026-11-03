ரூ.1.25 லட்சம் லஞ்ச பண விவகாரம்: பெண் வி.ஏ.ஓ., கைது
ரூ.1.25 லட்சம் லஞ்ச பண விவகாரம்: பெண் வி.ஏ.ஓ., கைது
UPDATED : நவ 03, 2026 09:38 PM
ADDED : நவ 03, 2026 08:46 PM
UPDATED : நவ 03, 2026 09:38 PM ADDED : நவ 03, 2026 08:46 PM
ஊட்டி : பட்டா பெயர் மாற்றத்திற்கு 1. 25 லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய குற்றச்சாட்டில் விஏஓ கைது செய்யப்பட்டார்.
நீலகிரி மாவட்டம் மஞ்சூர் அருகே கிடக்காடு கிராமத்தை சேர்ந்த வசந்த். இவருடைய தந்தை பெயரில் உள்ள 3.5 சென்ட் நிலத்தை தான செட்டில்மென்டாக வாங்கினார். பட்டா மாற்றத்திற்காக ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்தார். விஏஓ உமா பிரியா , 28, தொடர்பு கொண்டார். பெயர் மாற்றம் செய்ய 1.50 லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டுள்ளார். பேரம் பேசியதில், 1.25 லட்சம் ரூபாய் தந்தால் பணியை முடித்து கொடுப்பதாக உமா பிரியா கூறினார்.
லஞ்சம் கொடுக்க விருப்பாத வசந்த், நீலகிரி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசாரிடம் புகார் தெரிவித்தார். லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் ரசாயனம் தடவிய பணத்தை வசந்திடம் கொடுத்து அனுப்பினர் . பணம் கொடுக்க வசந்த் விஏஓ உமா பிரியாவை தொடர்பு கொண்டார்.
அவர்,''மஞ்சூர் அருகே கிராமத்தில் பணி நிமித்தமாக இருக்கிறேன். அப்பணத்தை மஞ்சூரில் உள்ள தனியார் வங்கியில் பணிபுரியும் ஒருவரிடம் கொடுக்க வேண்டும்,''வசந்திடம் கூறினார். பணத்தை தனியார் வங்கி ஊழியரிடம் வசந்த் கொடுத்தார். அங்கு மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் அவரிடம் இருந்த பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர். இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தி விஏஓ உமா பிரியாவை கைது செய்தனர் .
பட்டா மாறுதலுக்கு ரூ.20 ஆயிரம் லஞ்சம் : பெண் வி.ஏ.ஓ., கைது
பெரியகுளம் அருகே டி.கள்ளிப்பட்டி பெரியார் காலனி விவசாயி காளிராஜ் 67. இவர் தாயார் காளியம்மாள் பெயரிலுள்ள புஞ்சை நிலத்தை, தன் 4 மகன்களுக்கு எழுதிக் கொடுத்தார். காளிராஜ் தன் பங்கிற்கு வந்த 58.45 சென்டினை தன் பெயரில் பட்டா மாறுதல் செய்ய தாமரைக்குளம் பிட் -1 வி.ஏ.ஓ., அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்தார். அப்போது பட்டா மாறுதலுக்கு வி.ஏ.ஓ., வித்யா, ரூ.20,000 லஞ்சம் கேட்டார். காளிராஜ் இதுகுறித்து லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாருக்கு தகவல் அளித்தார்.
போலீசார் அறிவுறுத்தியபடி ரசாயனம் தடவிய ரூபாய் நோட்டுகளை வி.ஏ.ஓ., வித்யாவிடம், நேற்று மதியம் 12:45 மணிக்கு காளிராஜ் கொடுத்தார். வித்யா அப்பணத்தை அருகிலிருந்த புரோக்கர் மருதுவிடம் 28, கொடுத்தார். அப்போது மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார், வி.ஏ.ஓ., வித்யா மற்றும் புரோக்கர் மருதுவை கைது செய்தனர்.