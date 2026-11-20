வெளியான நாளிலேயே ரூ.15,450 கோடி வசூல்: ஒடிஸி பட மொத்த சாதனையை ஒரே நாளில் முறியடித்த ஜிடிஏ 6
வெளியான நாளிலேயே ரூ.15,450 கோடி வசூல்: ஒடிஸி பட மொத்த சாதனையை ஒரே நாளில் முறியடித்த ஜிடிஏ 6
ADDED : நவ 20, 2026 07:12 AM
ADDED : நவ 20, 2026 07:12 AM
நியூயார்க்: உலகம் முழுவதும் உள்ள வீடியோ கேம் பிரியர்களால் நீண்ட காலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜிடிஏ 6 (கிராண்ட் தெப்ட் ஆட்டோ 6) கேம், வெளியான முதல் நாளிலேயே, சுமார் ரூ.15,456 கோடி (1.84 பில்லியன் டாலர்) வருவாய் ஈட்டி புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. இதுவரை 1.905 கோடி (19.05 மில்லியன்) பிரதிகள் விற்பனையாகியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.
சாதனை:
கடந்த ஜூலை மாதம் வெளியாகி உலகளாவிய பாக்ஸ் ஆபீஸில் சுமார் ரூ.15,162 கோடி (1.805 பில்லியன் டாலர்) வசூலித்த 'தி ஒடிஸி' திரைப்படத்தின் மொத்த வசூலை, வெளியான முதல் நாளிலேயே 'ஜி.டி.ஏ 6' முறியடித்துள்ளது. இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் 'ஜி.டி.ஏ 6' கேமின் வருவாய் சுமார் ரூ.25,200 கோடியைத் (3 பில்லியன் டாலர்) தாண்டும் என ஆய்வாளர்கள் கணித்துள்ளனர்.
பிளேஸ்டேஷன் ஆதிக்கம்:
வெளியீட்டிற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே சுமார் ரூ.8,400 கோடி (1 பில்லியன் டாலர்) வருவாய் என்ற மைல்கல்லைத் தாண்டிய இந்த கேமின் விற்பனை, நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
மொத்த விற்பனையில் சுமார் 75 சதவீதம், பிளேஸ்டேஷன் பதிப்பிற்கும், மீதமுள்ள 25 சதவீதம் எக்ஸ்பாக்ஸ் கன்சோல்களுக்கும் விற்பனையாகியுள்ளது.