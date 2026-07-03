த.வெ.க., ஆட்சியை கவிழ்க்க ரூ.180 கோடி பேரம்; போலீஸ் விசாரணையில் தகவல்
த.வெ.க., ஆட்சியை கவிழ்க்க ரூ.180 கோடி பேரம்; போலீஸ் விசாரணையில் தகவல்
ADDED : ஜூலை 03, 2026 10:25 PM
ADDED : ஜூலை 03, 2026 10:25 PM
சென்னை: முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., ஆட்சியை கவிழ்க்க, 180 கோடி ரூபாய்க்கு பேரம் பேசப்பட்ட தகவல், போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
சென்னை அரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் திருநாவுக்கரசு, 45. இவர், ஐ.பி.டி.எஸ்., என்ற கருத்துக்கணிப்பு நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார். இவரும், திருச்சியைச் சேர்ந்த நரேஷ், 45, சென்னை மேடவாக்கத்தைச் சேர்ந்த தியாகராஜன், 40 ஆகியோரும், த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்களை இழுக்க பேரம் பேசியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இது தொடர்பாக, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை தொகுதி த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., இளையராஜா அளித்த புகாரின்படி, சென்னை திருவல்லிக்கேணி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, திருநாவுக்கரசு உள்ளிட்ட எட்டு பேரை கைது செய்துள்ளனர்.
தொடர் விசாரணையில், த.வெ.க., ஆட்சி கவிழ்ப்பு பின்னணியில், கோவை தெற்கு தொகுதி தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ.,வும், அக்கட்சியின் முன்னாள் அமைச்சருமான செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரின் சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோர் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்கள் குறித்து போலீசார் கூறியதாவது: கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் டாஸ்மாக் வசூல் உள்ளிட்ட விவகாரங்களை, செந்தில் பாலாஜி தலைமையிலான 'கரூர் கம்பெனி' ஆட்கள் தான் கவனித்து வந்தனர். கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கார்த்திக், 43, மற்றும் ரமேஷ், 45, ஆகியோர் இந்த கம்பெனியைச் சேர்ந்தவர்கள் தான். இவர்கள், செந்தில் பாலாஜியின் வலது கரங்கள்.
ரமேஷ் மற்றும் கார்த்திக் வாயிலாகவே, சென்னை கிண்டியில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டல் ஒன்றில், செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அசோக்குமார் உள்ளிட்டோர் திருநாவுக்கரசை சந்தித்துள்ளனர். அங்கு தான், த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்களை விலைக்கு வாங்கும் சதி திட்டம் தீட்டப்பட்டு உள்ளது. எப்படியாவது அக்கட்சி எம்.எல்.ஏ.,க்கள் 10 பேரையாவது, தி.மு.க., பக்கம் இழுக்க வேண்டும்.
சபாநாயகர் மீது நம்பிக்கை இல்லாத தீர்மானம் கொண்டு வரும் போது, அவர்களை சபாநாயகருக்கு எதிராக ஓட்டளிக்க செய்ய வேண்டும். த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்து, விஜய் ஆட்சியை கவிழ்க்க வேண்டும் என்பதே இவர்களின் சதி திட்டம். இதற்காக, த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்களிடம் பேரம் பேச, 180 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி உள்ளனர்; சில எம்.எல்.ஏ.,க்களை தொடர்பு கொண்டு பேரம் பேசும் முயற்சியிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அந்த வகையில் தான், ஊத்தங்கரை எம்.எல்.ஏ., இளையராஜாவை, திருநாவுக்கரசு வாயிலாக தி.மு.க., பக்கம் இழுக்க முயற்சித்துள்ளனர். அவர் அதற்கு ஒத்துழைக்கவில்லை என்பதால், 'நீங்கள் தி.மு.க., பக்கம் வர வேண்டும்; நாங்கள் சொல்லும்படி நடந்து கொண்டால் போதும். சபாநாயகருக்கு எதிராக ஓட்டளிக்க வேண்டும்.
இதற்காக உங்களுக்கு ஒரே தவணையில், 35 கோடி ரூபாய் தருகிறோம். இவ்வளவு பெரிய தொகையை நீங்கள் வாழ்நாளில் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது. 'த.வெ.க., அரசு எத்தனை நாட்கள் நீடிக்கும் என்று தெரியாது; நல்ல வாய்ப்பை நழுவ விடாதீர்' என, இளையராஜாவை மூளைச்சலவை செய்துள்ளனர். அவர் உடன்படவில்லை என்பதால், வெளியில் சொல்லக்கூடாது என மிரட்டி உள்ளனர். இவ்வாறு போலீசார் கூறினர்.