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மது பாட்டிலுக்கு ரூ.20 உயர்கிறது: சட்டசபையில் மசோதா தாக்கல்

மது பாட்டிலுக்கு ரூ.20 உயர்கிறது: சட்டசபையில் மசோதா தாக்கல்

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ADDED : ஆக 07, 2026 07:30 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 07:30 PM

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சென்னை: தமிழகத்தில் மதுபானங்களின் விலை உயர்த்தப்படுகிறது. பாட்டிலுக்கு தலா, 20 ரூபாய், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக தீர்வை வரியாக விதிக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதற்காக, மதிப்புக்கூட்டு வரி சட்டத்தில் திருத்தம் செய்வதற்கான மசோதா, சட்டசபையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

தமிழகத்தில், 'டாஸ்மாக்' கடைகள் வாயிலாக, மதுபாட்டில்கள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. இதில் விற்பனைக்கு பின், காலி பாட்டில்களை மறுசுழற்சி செய்வதில் பிரச்னை எழுகிறது. இதைக் கட்டுப்படுத்த, புதிதாக வரி விதிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், தமிழகத்தில் விற்பனை செய்யப்படும் மது பாட்டில் ஒன்றுக்கு, 20 ரூபாய்க்கு மிகாமல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக நலத்தீர்வை விதிக்க, அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

இதற்காக, மதிப்புக்கூட்டு வரி சட்டத்தில் திருத்தம் செய்யவும் முடிவு செய்துள்ளது.

தமிழகத்தில் மது விற்கும் வணிகர்கள், இந்த தீர்வை வரி செலுத்த பொறுப்பாகிறார். மதுபான வகைகள், அளவுகளை பொறுத்தும், மதுபானம் அடங்கிய கொள்கலன் அதாவது பாட்டிலின் வகையை பொறுத்தும், வெவ்வேறு கட்டண வீதங்களை குறிப்பிடலாம்.

இவ்வாறு கிடைக்கும் வருவாயை, மதுபான பாட்டில்களை மறுசுழற்சி முறையில் அப்புறப்படுத்தவும், மறு பயன்பாட்டை எளிதாக்கவும் பயன்படுத்தலாம். மது பழக்கத்துக்கு அடிமையானவர்களுக்கான மறுவாழ்வு மற்றும் மதுப்பழக்க மீட்பு திட்டங்களை செயல்படுத்தவும் பயன்படுத்தலாம்.

மது பழக்க அடிமைத்தனத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் குடும்பங்களுக்கான நலத் திட்டங்களை செயல்படுத்த பயன்படுத்தலாம்.

மது அருந்துவதால் ஏற்படும் தீய விளைவுகள் குறித்த விழிப்புணர்வு பிரசாரங்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம்.

சூழலியல், காடுகள் மற்றும் வன விலங்குகள் பாதுகாத்தல் மற்றும் மீட்பு பணிகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படும். இந்த நோக்கத்துக்காக, 2006ம் ஆண்டு மதிப்புக்கூட்டு வரிச்சட்டத்தில் திருத்தம் செய்யப்படுகிறது.

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