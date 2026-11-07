வெற்றி மடிக்கணினித் திட்டத்தைச் செயல்படுத்த ரூ.2 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு; முதல்வர் விஜய் உத்தரவு
வெற்றி மடிக்கணினித் திட்டத்தைச் செயல்படுத்த ரூ.2 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு; முதல்வர் விஜய் உத்தரவு
UPDATED : நவ 07, 2026 12:01 PM
ADDED : நவ 07, 2026 11:05 AM
UPDATED : நவ 07, 2026 12:01 PM ADDED : நவ 07, 2026 11:05 AM
-நமது நிருபர்-
அரசு, அரசு உதவிபெறும் கல்லூரிகளில் கலை மற்றும் அறிவியல், பொறியியல், பாலிடெக்னிக், ஐடிஐ, மருத்துவம், கால்நடை மருத்துவம், மீன்வளம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் பயிலும் முதலாம் ஆண்டு மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டு இளநிலைப் பட்டப்படிப்பு மற்றும் பட்டயப்படிப்பு மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டத்தை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
கல்லூரி மாணவர்களின் தொழில்நுட்பத் திறனை மேம்படுத்த அறிவிக்கப்பட்ட இந்த திட்டத்தைச் செயல்படுத்த ரூ.2 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்து முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டார். இந்த திட்டத்தை கண்காணித்து, தொய்வின்றிச் செயல்படுத்த குழு அமைக்கப்பட உள்ளது. மடிக்கணினிகளைக் கொள்முதல் செய்வதை உறுதிசெய்ய தமிழ்நாடு மின்னணு நிறுவனத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இன்றைய அதிவேக டிஜிட்டல் யுகத்தில், நமது மாநிலத்தின் அடித்தட்டு மற்றும் நடுத்தரக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மாணவச் செல்வங்கள் உலகளாவிய போட்டித் திறன்களில் சிறந்து விளங்கவும், வேலைவாய்ப்புத் திறனை மேம்படுத்திக் கொள்ளவும் இந்த வெற்றி மடிக்கணினித் திட்டம் ஒரு மாபெரும் மைல்கல்லாக அமையும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
சிறப்பு வீடியோ!
கல்லூரி மாணவர்களுக்கு விஜய் ஹேப்பி நியூஸ்; யாருக்கெல்லாம் லேப்டாப் கிடைக்கும்?; வீடியோ பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா?