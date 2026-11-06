தவெக எம்எல்ஏவிடம் ரூ.30 கோடி பேரம்; மதுரை முன்னாள் துணைமேயர் மன்னனை விடுவிக்க நீதிபதி உத்தரவு
தவெக எம்எல்ஏவிடம் ரூ.30 கோடி பேரம்; மதுரை முன்னாள் துணைமேயர் மன்னனை விடுவிக்க நீதிபதி உத்தரவு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:30 PM
ADDED : நவ 06, 2026 09:22 AM
UPDATED : நவ 06, 2026 07:30 PM ADDED : நவ 06, 2026 09:22 AM
மதுரை: தவெக எம்எல்ஏக்களை விலைக்கு வாங்கி, ஆட்சியை கவிழ்க்க திமுக சதி செய்வதாக அமைச்சர்கள் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர். திமுகவில் இணைய ரூ.35 கோடி பேரம் பேசியதாக ஸ்ரீவைகுண்டம் தவெக எம்எல்ஏ சரவணன் புகார் கூறியிருந்தார். திமுகவினர் 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்த வழக்கு அமலாக்கத்துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
தற்போது மீண்டும் ஒரு தவெக எம்எல்ஏ பேரம் பேசியதாக பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை சுமத்தியுள்ளார். தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க தன்னிடம் ரூ.30 கோடி வரை பேரம் பேசியதாக மதுரை முன்னாள் துணை மேயர் மன்னன் மீது எம்எல்ஏ முஸ்தபா புகார் அளித்துள்ளார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மன்னனிடம் மதுரை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அவர் தற்போது கைது செய்யப்பட்டார். இவர் அண்மையில் தான் அதிமுகவில் இணைந்தார்.
மறுப்பு
நீதிமன்றத்தில் மன்னனை போலீசார் ஆஜர்படுத்தினர். நாளை ஆஜராகி சொல்லிவிட்டு இன்று கைது செய்தது ஏன் என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதி ஜோசப் சாய், அவரை நீதிமன்ற காவலில் அடைக்க மறுத்தார். சொந்த ஜாமினில் விடுவிக்கவும் உத்தரவிட்டார்.
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தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி; அதிமுக மன்னன் கைது; பின்னணி குறித்து தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு