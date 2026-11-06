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/செய்திகள்/தமிழகம்/தவெக எம்எல்ஏவிடம் ரூ.30 கோடி பேரம்; மதுரை முன்னாள் துணைமேயர் மன்னனை விடுவிக்க நீதிபதி உத்தரவு

தவெக எம்எல்ஏவிடம் ரூ.30 கோடி பேரம்; மதுரை முன்னாள் துணைமேயர் மன்னனை விடுவிக்க நீதிபதி உத்தரவு

தவெக எம்எல்ஏவிடம் ரூ.30 கோடி பேரம்; மதுரை முன்னாள் துணைமேயர் மன்னனை விடுவிக்க நீதிபதி உத்தரவு

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UPDATED : நவ 06, 2026 07:30 PM

ADDED : நவ 06, 2026 09:22 AM

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UPDATED : நவ 06, 2026 07:30 PM ADDED : நவ 06, 2026 09:22 AM

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மதுரை: தவெக எம்எல்ஏக்களை விலைக்கு வாங்கி, ஆட்சியை கவிழ்க்க திமுக சதி செய்வதாக அமைச்சர்கள் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர். திமுகவில் இணைய ரூ.35 கோடி பேரம் பேசியதாக ஸ்ரீவைகுண்டம் தவெக எம்எல்ஏ சரவணன் புகார் கூறியிருந்தார். திமுகவினர் 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்த வழக்கு அமலாக்கத்துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

தற்போது மீண்டும் ஒரு தவெக எம்எல்ஏ பேரம் பேசியதாக பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை சுமத்தியுள்ளார். தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க தன்னிடம் ரூ.30 கோடி வரை பேரம் பேசியதாக மதுரை முன்னாள் துணை மேயர் மன்னன் மீது எம்எல்ஏ முஸ்தபா புகார் அளித்துள்ளார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மன்னனிடம் மதுரை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அவர் தற்போது கைது செய்யப்பட்டார். இவர் அண்மையில் தான் அதிமுகவில் இணைந்தார்.

மறுப்பு

நீதிமன்றத்தில் மன்னனை போலீசார் ஆஜர்படுத்தினர். நாளை ஆஜராகி சொல்லிவிட்டு இன்று கைது செய்தது ஏன் என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதி ஜோசப் சாய், அவரை நீதிமன்ற காவலில் அடைக்க மறுத்தார். சொந்த ஜாமினில் விடுவிக்கவும் உத்தரவிட்டார்.

வெட்கக்கேடானது!

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ் வெளியிட்ட அறிக்கை: ஆட்சி அதிகாரத்தை கையில் வைத்துக்கொண்டு, அதிமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு வலைவீசி, “தலைமைச் செயலகமா? பனையூரின் கிளை அலுவலகமா?” என்று மக்களே அருவருக்கும் வகையில், “கீழ்மாடியில் ராஜினாமா; மேல்மாடியில் இணைப்பு விழா” என்று நாடு காணாத கேவலத்தை அரங்கேறிய ஒரே கட்சி தவெக தான். இந்த உண்மைகள் குறித்தெல்லாம் பேச வக்கில்லாத இந்த அரசு, மதுரை மத்திய தொகுதி எம்எல்ஏ முஸ்தபா மூலம் ஒரு கட்டுக்கதையை புனைந்து, மன்னனை கைது செய்து புதிய நாடகத்தை நடத்துவது வெட்கக்கேடானது. தவெக ஆட்சி மீது ஆளுங்கட்சி எம்எல்ஏக்கள் பலரே அதிருப்தியில் இருப்பதாக செய்திகள் வந்துகொண்டு இருக்கின்றன.
சொந்த கட்சி எம்எல்ஏக்களை சமாதானப் படுத்த வழி தெரியாமல், இப்படி ஒரு கதையை இந்த அரசு புனைந்து இருக்கிறதோ? என்ற சந்தேகம் வலுவாக எழுகிறது. பாதிக்கப்பட்டவன் மீதே பழியை சுமத்தி குற்றவாளி பட்டம் கட்டும் பழைய தமிழ் சினிமா பார்முலாவை அதிமுக மீது திணிக்கப் பார்க்கும் இந்த சினிமா ரீல்ஸ் அரசுக்கு, அதே கதையின் இறுதியில் எல்லா சாயமும் வெளுத்துப் போய் நிற்கப்போவது தாங்கள்தான் என்பது நினைவில் இருக்கட்டும். உடனடியாக மன்னனை விடுதலை செய்யவேண்டும் எனவும், இதுபோன்ற தரம்தாழ்ந்த அரசியல் சித்து விளையாட்டுகளை இத்தோடு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் இந்த பொய்க்கால் குதிரை அரசை வலியுறுத்துகிறேன். இவ்வாறு இபிஎஸ் கூறியுள்ளார்.



வீடியோ பாருங்கள்!

தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி; அதிமுக மன்னன் கைது; பின்னணி குறித்து தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு

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