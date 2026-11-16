மருத்துவ வசதிக்காக அரசுகள் செலவிடும் நிதி ரூ.4 லட்சம் கோடி! 10 ஆண்டுகளில் 3 மடங்கு அதிகரிப்பு
மருத்துவ வசதிக்காக அரசுகள் செலவிடும் நிதி ரூ.4 லட்சம் கோடி! 10 ஆண்டுகளில் 3 மடங்கு அதிகரிப்பு
ADDED : நவ 16, 2026 04:51 AM
ADDED : நவ 16, 2026 04:51 AM
புதுடில்லி: நாட்டு மக்களின் மருத்துவ வசதிகளுக்காக மத்திய - மாநில அரசுகள் செலவிடும் நிதி, 10 ஆண்டுகளில் மூன்று மடங்குக்கும் அதிகமாக உயர்ந்து, 2023 - 24ல், 4.14 லட்சம் கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது. அதே நேரம், நாட்டின் மொத்த சுகாதார செலவினம், 9 லட்சம் கோடி ரூபாயை தாண்டியுள்ளது. இதில், குடும்பத்தினர் தங்கள் கையிலிருந்து நேரடியாக செலவிடும் தொகை, 4.06 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் உள்ளது.
நாட்டின் சுகாதார செலவினம் தொடர்பான அறிக்கையை தேசிய சுகாதார கணக்கீட்டு அமைப்பு நேற்று வெளியிட்டுள்ளது. இதில், மத்திய அரசு, மாநில அரசுகள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் சுகாதார செலவுகள் கணக்கிடப்படுகின்றன.
அதன் விபரம்:
கடந்த 2013 - 14ல், 1.30 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருந்த மத்திய - மாநில அரசுகளின் மருத்துவ வசதிகளுக்கான செலவினம், 2023 - 24ல், 4.14 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. இதன்படி, 10 ஆண்டுகளில் மருத்துவ வசதிகளுக்கான செலவினம் மூன்று மடங்குக்கும் அதிகமாக அதிகரித்துள்ளது.
தனிநபருக்கான அரசின் மருத்துவ செலவு, இதே கால கட்டத்தில், 1,042 ரூபாயிலிருந்து, 2,959 ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் -மருத்துவ காப்பீடு திட்டம், மூத்த குடிமக்களுக்கான திட்டம், மாநில அரசுகளின் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டங்கள், சமூக மருத்துவ காப்பீடு மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்கான மருத்துவ செலவுகள் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
கடந்த 2023 - 24ல், நாட்டின் மொத்த மருத்துவ செலவினம், 9 லட்சம் கோடி ரூபாயை தாண்டியுள்ளது. இதில் குடும்பத்தினர் தங்கள் கையிலிருந்து நேரடியாக செலவிட்ட தொகை, 4.06 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் உள்ளது.
மருத்துவ செலவினத்தில் குடும்பங்களின் நேரடி செலவின் பங்கு, 2013 - 14ல், 64.2 சதவீதமாக இருந்தது. இது, 2022 - 23ல், 43.4 சதவீதமாகவும், 2023 - 24ல், 42.7 சதவீதமாகவும் குறைந்து உள்ளது.
தனியார் மற்றும் அரசு மருத்துவ காப்பீடு திட்டங் கள் குறித்த விழிப்புணர்வு இதற்கு காரணம். தனியார் மருத்துவ காப்பீட்டின் பங்கு, 2013 - 14ல், 3.4 சதவீதமாக இருந்தது. இது, 2023 - 24ல், 10.2 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. ஆரம்ப சுகாதார சேவைகளுக்காக மத்திய அரசு, 2023 - 24ல், 1.53 லட்சம் கோடி செலவிட்டுள்ளது.
ஆரம்ப சுகாதார சேவைகளை விரிவுபடுத்த ஆயுஷ்மான் ஆரோக்கிய மந்திர்கள் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இலவச மருந்துகள், இலவச மருத்துவ பரிசோதனைகள், பிரதமரின் தேசிய டயாலிசிஸ் திட்டம், பிரதமரின் மக்கள் மருந்தக திட்டம், 'அம்ரித்' எனப்படும் மலிவு விலை மருந்தகங்கள் உள்ளிட்ட திட்டங்களும் சுகாதார சேவைகளில் இடம்பெற்றுள்ளன.
ஆயுஷ்மான் பாரத் -திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள பயனாளிகளுக்கு தனியார் மருத்துவமனைகளில் இலவச சிகிச்சை வழங்கப்படுகிறது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.