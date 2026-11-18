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சென்னை: பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், தான் கட்டியிருந்த 'வாட்ச்' தொடர்பான சர்ச்சைக்கு, விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
அமைச்சர் ராஜ்மோகன், டில்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, அவர் கையில் கட்டியிருந்த 'வாட்ச்', 45 லட்சம் ரூபாய் என, சமூக வலைதளங்களில் தகவல் வெளியாகி, சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு பதில் அளித்து, ராஜ்மோகன் வெளியிட்ட அறிக்கை:
நான் கையில் அணிந்திருந்த, கடிகாரத்தின் விலை 5,500 ரூபாய் மட்டுமே. கருத்து தெரிவிக்க, அனைவருக்கும் உரிமை உண்டு. ஆனால், திட்டமிட்டு நிறம், உடை, அணிகலன் குறித்து, பொய் பரப்பி இழிவுபடுத்துவது ஏற்புடையதல்ல. உண்மைக்கு புறம்பான அவதுாறுகளிலும், தனிப்பட்ட இழிவுபடுத்தல்களிலும் ஈடுபடும் கூட்டத்தை, சட்ட ரீதியாக எதிர்கொள்வேன்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
ரூ.45 லட்சம் 'வாட்ச்' சர்ச்சை; அமைச்சர் ராஜ்மோகன் சொல்வது இதுதான்
ரூ.45 லட்சம் 'வாட்ச்' சர்ச்சை; அமைச்சர் ராஜ்மோகன் சொல்வது இதுதான்
ADDED : நவ 18, 2026 09:54 PM
ADDED : நவ 18, 2026 09:54 PM
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சென்னை: பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், தான் கட்டியிருந்த 'வாட்ச்' தொடர்பான சர்ச்சைக்கு, விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
அமைச்சர் ராஜ்மோகன், டில்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, அவர் கையில் கட்டியிருந்த 'வாட்ச்', 45 லட்சம் ரூபாய் என, சமூக வலைதளங்களில் தகவல் வெளியாகி, சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு பதில் அளித்து, ராஜ்மோகன் வெளியிட்ட அறிக்கை:
நான் கையில் அணிந்திருந்த, கடிகாரத்தின் விலை 5,500 ரூபாய் மட்டுமே. கருத்து தெரிவிக்க, அனைவருக்கும் உரிமை உண்டு. ஆனால், திட்டமிட்டு நிறம், உடை, அணிகலன் குறித்து, பொய் பரப்பி இழிவுபடுத்துவது ஏற்புடையதல்ல. உண்மைக்கு புறம்பான அவதுாறுகளிலும், தனிப்பட்ட இழிவுபடுத்தல்களிலும் ஈடுபடும் கூட்டத்தை, சட்ட ரீதியாக எதிர்கொள்வேன்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.